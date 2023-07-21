Учителя из Химок получили жилищные сертификаты

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
«Для достижения этой цели было потрачено много сил и нервов, поэтому я безмерно рада. Узнала о данной программе давно, года три-четыре назад. Начался путь в январе этого года с подачи документов. В апреле сообщили, что прошла первый этап и должна явиться на очную комиссию. Через три дня после прохождения комиссии пришло письмо о том, что я вошла в число победителей. Еще через два месяца получила долгожданный сертификат. Квартиру планирую купить в Подрезково», — поделилась Анна Королева.
«Чтобы получить меру поддержки, нужно быть одним из лучших в своей профессии. Достижения учителя - это всегда достижения учеников, а значит — наших детей. Соципотека позволяет не просто привлечь самых сильных педагогов, но и создать для них максимально комфортные условия. И мы очень рады, что по поручению губернатора эту программу продолжаем», — отметил министр образования Московской области Илья Бронштейн.Жильё по программе можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке. Московская область за счет бюджета покрывает всю стоимость жилья — это первоначальный взнос при оформлении договора ипотеки и ежемесячная компенсация оплаты основного долга в течение 10 лет. Участник «Социальной ипотеки» лишь гасит проценты по кредиту.
Реализуемая в Подмосковье программа по улучшению жилищных условий позволяет привлекать на работу в регион молодых педагогов, владеющих новыми методиками преподавания.
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