Учёбу на военной кафедре хотят сделать обязательной для всех студентов Украины

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На Украине учёбу на военной кафедре хотят сделать обязательной для всех студентов страны. Девушки смогут ходить на занятия по желанию. Об этом рассказал Замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий, добавив, что уже идёт подготовка инфраструктуры для пилотного запуска проекта в сентябре будущего года.
Михаил Винницкий назвал военные кафедры «большой необходимостью» для Украины, так как страна нуждается в большом количестве офицеров запаса. Чиновник считает неправильным, что сейчас соответствующее образование является платным.
Замминистра пояснил, что будущие выпускники военных кафедр получат военно-учетную специальность «стрелок», а также пройдут курсы тактической медицины и стрельбы во время четырехнедельного пребывания на полигоне.
Напомним, ранее в Раде предложили лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе и третье высшее образование, супругов инвалидов и их родственников не первой степени родства.
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Замминистра пояснил, что будущие выпускники военных кафедр получат военно-учетную специальность «стрелок», а также пройдут курсы тактической медицины и стрельбы во время четырехнедельного пребывания на полигоне.
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