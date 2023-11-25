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Учёбу на военной кафедре хотят сделать обязательной для всех студентов Украины

25 ноября 2023, 07:47
Фото: iStock/Olga_Balynska

Фото: iStock/Olga_Balynska

На Украине учёбу на военной кафедре хотят сделать обязательной для всех студентов страны. Девушки смогут ходить на занятия по желанию. Об этом рассказал Замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий, добавив, что уже идёт подготовка инфраструктуры для пилотного запуска проекта в сентябре будущего года.
Михаил Винницкий назвал военные кафедры «большой необходимостью» для Украины, так как страна нуждается в большом количестве офицеров запаса. Чиновник считает неправильным, что сейчас соответствующее образование является платным.

Замминистра пояснил, что будущие выпускники военных кафедр получат военно-учетную специальность «стрелок», а также пройдут курсы тактической медицины и стрельбы во время четырехнедельного пребывания на полигоне.


Напомним, ранее в Раде предложили лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе и третье высшее образование, супругов инвалидов и их родственников не первой степени родства.

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#украина
#учёба
#студенты
#военные
#образование
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Пушков прокомментировал вердикт нейросети о высадке американцев на Луну
25 ноября 2023, 08:35

Фото: istockphoto/mikiell

Американская нейросеть сделала вывод о том, что фотографии с космонавтами NASA на Луне являются подделкой.
Это стало подтверждением некоторых доводов о неподлинности изображений, предполагает сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«Об этом многие говорят и говорили уже давно. Есть серьёзные основания. Для такого вывода вполне достаточно человеческого интеллекта. Но если подделку подтверждает и искусственный интеллект, это означает, что отпадают вообще какие-то ни было сомнения», — написал Алексей Пушков.
Ранее руководитель направления по исследованию данных Сбербанка Николай Герасименко сообщил президенту РФ Владимиру Путину об опыте работы с нейросетью от компании Google. Исследователи предложили для анализа изображения американской лунной миссии. Нейросеть определила фотографии как подделку космической программы NASA.

Первые российские космонавты могут высадиться на Луне уже в начале следующего десятилетия. Об этом сообщил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьёв.

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#космос
#луна
#сша
#искусственный интеллект
#космонавты
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«Суперсвиньи» из Канады вновь грозят напасть на Соединённые Штаты
AP: Северным штатам США угрожает очередное нашествие канадских «суперсвиней»
25 ноября 2023, 06:54

Фото: iStock/JMrocek

Трём американским штатам — Монтане, Северной Дакоте и Миннесоте — угрожает очередное нашествие «суперсвиней» из Канады, предупреждает Associated Press. По информации агентства, всё увеличивающаяся популяция этих чрезвычайно трудно искоренимых парнокопытных грозит перекинуться на юг от американо-канадской границы.
В свою очередь,  на территории канадских штатов Альберта, Манитоба и Саскачеван «суперсвиньи» уже сейчас доставляют серьезные проблемы, так как сочетание высокой выживаемости диких кабанов и плодовитости домашних свиней делает этих животных крайне опасной и быстрорастущей.

«Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями, поскольку канадская «суперсвинья», гигантское, невероятно умное, крайне неуловимое животное, способное выживать в холодном климате, прокладывая туннели под снегом, готово проникнуть на север страны», — писал ещё в феврале 2023 года обозреватель газеты Guardian Адам Гэббат.

Гэббат отметил, что «суперсвинья» была выведена фермерами из Канады, которые в 80-х годах скрестили обычных свиней и диких кабанов. Им удалось вывести крупное животное, которое давало много мяса. Однако часть особей сбежала, в результате чего популяция распространилась по Канаде.

Изначально специалисты были уверены, что такой вид не сможет пережить канадские зимы, но это оказалось ошибкой.

Эксперт Райан Брук пояснил, что животное весит около 300 килограмм и создает себе пещеру под снегом глубиной до двух метров, что помогает им выживать в условиях суровых канадских зим. Добывают пищу гигантские свиньи «острыми как бритва клыками».

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#животные
#канада
#сша
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NYT: Из-за Маска соцсеть Х может лишиться до $75 млн рекламных доходов
25 ноября 2023, 05:55

Фото: iStock/hapabapa

Социальная сеть Х (экс-Twitter) к концу года может лишиться до $75 млн доходов от рекламы из-за высказываний её владельца Илона Маска о евреях и конфликте Израиля и Палестины в секторе Газа, пишет газета The New York Times.
Ранее компании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Walt Disney, IBM, а также Apple решили приостановить рекламное сотрудничество с соцсетью X из-за критики Маском еврейских сообществ, которые, по его мнению, руководствуются двойными стандартами в отношении ненависти к представителям некоторых национальностей.

В ответ на это бизнесмен пригрозил им «термоядерным иском», а также сообщил, что аккаунты тех, кто будет публично поддерживать геноцид какой-либо из этнических групп, будут заблокированы. Миллиардер отметил, что обвинения в антисемитизме далеки от истины, а все его цели направлены исключительно на достижение лучшего для человечества, и он стремится к процветанию будущего для всех.

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#илон маск
#социальная сеть
#реклама
#доходы
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Среди эвакуированных из Газы есть девочка с ранениями минно-взрывного характера
25 ноября 2023, 03:22

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Девочка с ранениями минно-взрывного характера в ночь на 25 ноября прибыла в Россию среди 105 россиян и членов их семей, которые были вывезены из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
Гражданство девочки неизвестно, при этом она находится в сознании. Другие подробности пока не приводятся.

Сегодня спецборт МЧС доставил в аэропорт «Домодедово» новую группу эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей. На этот раз в Россию прибыли 105 человек, в том числе 55 детей. 

Это уже восьмой спецрейс по доставке граждан РФ домой. Всего на родину вернули 760 человек, из них свыше 360 детей. В МЧС отметили, что продолжают оказывать помочь соотечественникам совместно с российским Министерством иностранных дел, а также представителями Международной организации гражданской обороны.

Глава МЧС России Александр Куренков ранее на совещании у президента РФ Владимира Путина доложил, что за помощью в эвакуации из сектора Газа всего обратились 909 человек, среди них — 639 граждан Российской Федерации и 271 палестинец, которые являются родственниками россиян.

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#девочка
#эвакуация
#сектор газа
#россияне
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Китайцев будут наказывать за немытую посуду и фекалии во дворе
SCMP: В Китае ввели новые штрафы за «нецивилизованное поведение»
25 ноября 2023, 02:18

Фото: iStock/LIVINUS

Власти КНР ввели штрафы за «нецивилизованное поведение», сообщает издание South China Morning Post. По данным издания, решено бороться за моральный облик жителей и наказывать их за немытую посуду, незаправленную постель, а особенно — за сидение на корточках во время еды и наличие неубранных фекалий во дворе. Следить за этим должны будут специальные патрули.
Отмечается, что одна из задач штрафов — «трансформация вредных привычек». Для этого уплаченные нарушителями деньги будут реинвестировать, приобретая на них веники или тазы для мытья полов.

Как пишут журналисты SCMP, подобные инициативы властей Поднебесной вызвали весьма ожесточённые споры у населения. Многие считают, что в их жизнь «чрезмерно вмешиваются», однако чиновники объясняют, что главная цель подобных штрафов — решить проблемы с гигиеной в китайских провинциях.

Ранее российская тревел-блогерша рассказала о привычке китайцев оголять живот на улице. Она пишет, что на улицах Китая встречаются мужчины с закатанными до груди футболками. Оказывается, так жители Китая спасаются от жары, а также показывают, что их семьи не страдают от голода.


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#гигиена
#штрафы
#китай
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МЧС доставило домой ещё 105 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей
25 ноября 2023, 01:25

Фото: пресс-служба МЧС России

Спецборт МЧС доставил в аэропорт «Домодедово» новую группу эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей. На этот раз в Россию прибыли 105 человек, в том числе 55 детей, сообщила пресс-служба министерства.
Это уже восьмой спецрейс по доставке граждан РФ домой. Всего на родину вернули 760 человек, из них свыше 360 детей. В МЧС отметили, что продолжают оказывать помочь соотечественникам совместно с российским Министерством иностранных дел, а также представителями Международной организации гражданской обороны.

Глава МЧС России Александр Куренков ранее на совещании у президента РФ Владимира Путина доложил, что за помощью в эвакуации из сектора Газа всего обратились 909 человек, среди них — 639 граждан Российской Федерации и 271 палестинец, которые являются родственниками россиян.


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#россияне
#мчс
#сектор газа
#аэропорт домодедово
#эвакуация
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ХАМАС вернуло из плена израильтянку, которую ранее объявили погибшей
25 ноября 2023, 00:53

Фото: iStock/Aaftab_Sheikh

Палестинское движение ХАМАС в рамках ранее объявленного гуманитарного перемирия с Израилем в секторе Газа вернуло из плена 76-летнюю жительницу еврейского государства Ханну Кацир, которую ранее считали убитой. Об этом 24 ноября пишет ТАСС со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Мы должны проявлять осторожность и не публиковать непроверенную информацию. Сегодня вернулась домой Ханна Кацир после того, как несколько дней назад террористы заявили о её убийстве», — сказал пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Действительно, имя Ханны Кацир значится в списке первой группы заложников, возвращенных в Израиль после 49 дней в плену у палестинских боевиков, которые ранее сообщали о её смерти из-за недостатка медикаментов в секторе Газа ранее сообщали боевики «Исламского джихада», пишет издание The Times of Israel.

Напомним, что Международный комитет Красного Креста (МККК) уже подтвердил освобождение 24 заложников ХАМАС из сектора Газа. Ранее пресс-секретарь израильского правительства Эйлон Леви сообщила, что Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложников и заключенных по формуле «один к трём».

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#израиль
#сектор газа
#заложники
#хамас
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25 ноября — День военного миротворца в России: история праздника
25 ноября 2023, 00:05

Фото: iStock/Grigorenko

Профессиональный праздник 25 ноября отмечают военнослужащие, которые принимают участие в разрешении региональных конфликтов и гуманитарных миссиях. О том, как принято поздравлять военных миротворцев, и какие традиции связаны с торжеством, расскажет редакция «Радио 1».

День военного миротворца: история праздника


История возникновения торжества уходит в 1973 год, когда советские военнослужащие впервые приняли участие в миротворческой миссии ООН на Ближнем Востоке. Тогда российские военные выступали посредниками в проведении переговоров между сторонами конфликта, оказывали помощь населению в доставке гуманитарных грузов и обеспечивали безопасность мирных граждан.  

С тех пор праздник стал отмечаться ежегодно, однако официально установлен он был указом президента России Владимиром Путиным в 2016 году.


День военного миротворца: традиции праздника


В День военного миротворца в подразделениях проводятся торжественные мероприятия. После праздничного построения в воинских частях, командование вручает награды и присваивают звания лучшим бойцам.
Также принято в этот день поздравлять ветеранов, которые прежде участвовали в миротворческих миссиях.

Служба по контракту – выбор настоящего мужчины
Служба по контракту – выбор настоящего мужчины

По традиции миротворцы чтят память погибших военных минутой молчания и возлагают цветы к мемориалам.

На телевидении в этот день часто выходят сюжеты, посвященные военным миротворцам России. Общественности рассказывают о важности этой профессии, роли и значении миротворцев в урегулировании конфликтов и самых известных миссиях, в которых приняли участие российские военные.

Как поздравлять военных миротворцев


Профессиональный праздник военные отмечают в подразделениях и в кругу семьи. Хорошим подарком для миротворца будет кашне, портупея, фляга, компас, бинокль, именная ручка, термос, часы, фонарик и т.д.


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#история
#праздник
#военные
#награды
#безопасность
#традиции
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Подмосковные коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада
24 ноября 2023, 22:58

Фото: ГУСТ МО

Уборкой снега в Подмосковье заняты более 17 тыс коммунальщиков, задействовано без малого 1,5 тыс единиц спецтехники. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московкой области в ранге министра Светлана Аипова.
«Сегодня в уборке задействованы более 17 тыс сотрудников коммунальных служб, на территории выехали 1 482 единицы специализированной техники. 736 тракторов прометают дворы и общественные зоны, 197 выполняют противогололёдную обработку. 253 погрузчика помогают убирать снег, работают 77 самосвалов. Эффективность уборки отслеживаем в каждом городском округе», – рассказала Аипова
В Московской области продолжаются снегопады. По прогнозам синоптиков, прирост может снежного покрова составить до 10 см. Городские службы устраняют последствия снежной стихии. ГУСТ держит на контроле выход техники на линии и эффективность её использования, а также работу специалистов.
 
Продолжение снегопада прогнозируется в субботу. Выход техники запланирован на 6 часов утра.
 
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