Учёные из России создали ИИ для идентификации опухолей мозга

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«У человека берут образец плазмы, специальный прибор выделяет РНК-молекулы, изучает их количество и последовательность. Дальше эти данные анализирует модель машинного обучения, и в результате выдаёт число, которое выше или ниже порога, и соответственно, характерно либо для здорового человека, либо для пациента», — цитирует Пушкина RT.
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