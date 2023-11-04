Учёные назвали срок, когда глобальное потепление выйдет из-под контроля

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Британские ученые из Центра экологической политики Имперского колледжа Лондона утверждают, что глобальные температуры пройдут безопасный порог потепления в 1,5 °C уже к концу десятилетия.
Исследование опубликовали в научном журнале Nature Climate Change.
Специалисты рассчитали, что мир нагреется выше 1,5 °C по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи. Это произойдёт уже к 2030 году. А пройдёт ещё 20 лет, и температура преодолеет границу в 2 °С, при сохранении нынешних темпов.
По оценкам экспертов, размеры оставшегося у Земли «углеродного бюджета» (количества углекислого газа, которое можно выбросить в атмосферу без большого вреда для климата) равны 250 млрд тонн CO2. В данный момент люди ежегодно выбрасывают в атмосферу примерно 40 млрд тонн CO2.
Но прогнозы содержат большую неопределенность, которая связана с воздействием метана и других парниковых газов.
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Специалисты рассчитали, что мир нагреется выше 1,5 °C по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи. Это произойдёт уже к 2030 году. А пройдёт ещё 20 лет, и температура преодолеет границу в 2 °С, при сохранении нынешних темпов.
Но прогнозы содержат большую неопределенность, которая связана с воздействием метана и других парниковых газов.
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Мария Фирсова