Учёные обнаружили три ранее неизвестных подводных вулкана в Средиземном море

Фото: iStock/Velvetfish
Вулканы обнаружены в районе Сицилийского пролива. Их высота достигает 150 метров.
Научный сотрудник Ogs Джонатан Форд поделился своими впечатлениями. Он назвал невероятным тот факт, что в Средиземном море, по которому уже ни одно столетие происходит судоходство, можно найти новые геологические элементы. Всё это, по словам Форда, показывает, насколько мало изучены глубины мировых водоёмов.
Предыдущая экспедиция Ogs в районе Сицилийского пролива в 2019 году также принесла новые открытия. Учёные также обнаружили ранее неизвестные подводные вулканы.
Читайте также:
Учёные связывают экстремальные наводнения с вырубкой лесов
Началась реализация второго сезона тревел-блога Национальность.ru
В Антарктиде «проснулся» айсберг размером с два Петербурга