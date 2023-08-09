Учёные обнаружили три ранее неизвестных подводных вулкана в Средиземном море

Специалисты Комлесхоза сообщают, что 9, 10 и 11 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируют повышенную пожарную опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области за 8 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В среду, 9 августа на большей части Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве — II класс пожарной опасности.

В четверг, 10 августа на большей части региона ожидается III класс пожарной опасности, в Истринском лесничестве — IV класс, Егорьевском, Наро-Фоминском и Ногинском лесничествах — II класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности.

В пятницу, 11 августа на большей части подмосковного региона ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Истринском и Клинском лесничествах — IV класс, Дмитровском, Егорьевском, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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