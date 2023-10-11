Учёные разработали нейросеть для создания искусственных сердечных клапанов

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Российские учёные из Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний совместно с иностранными коллегами разработали нейросеть, с помощью которой можно создавать искусственный сердечный клапан.
Отмечается, что проблема оптимизации формы и конструкции протезов для более долгой их службы сейчас актуальна по всему миру.
Так, теперь с помощью нейросети можно будет быстро подбирать характеристики протеза. Сначала программа-оптимизатор генерирует сочетания параметров клапана, данные отправляются нейросети, которая определяет лучшие характеристики и потом отправляет обратно программе, которая меняет параметры по алгоритму, и процесс повторяется до 2 тыс. раз до установления оптимального решения.
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Так, теперь с помощью нейросети можно будет быстро подбирать характеристики протеза. Сначала программа-оптимизатор генерирует сочетания параметров клапана, данные отправляются нейросети, которая определяет лучшие характеристики и потом отправляет обратно программе, которая меняет параметры по алгоритму, и процесс повторяется до 2 тыс. раз до установления оптимального решения.
«Новые методы при проектировании медицинских изделий помогут улучшить качество устройств, ускорить процесс разработки и сократить стоимость их производства. Такое нововведение может обеспечить больший доступ пациентов к качественной медицинской помощи и стимулировать инновации в других областях медицинской науки», — отметил в беседе с RT руководитель проекта, к. т. н., завлабораторией новых биоматериалов НИИ КПССЗ Евгений Овчаренко.
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Мелисса Тимофеева