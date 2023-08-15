Учёные создали экологичную упаковку для продуктов из ананаса

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Команда учёных из Университета Махидол создала недорогой и экологичный метод изготовления упаковки для продуктов из крахмала ананасовых стеблей.
Polymers пишет, что из-за пластмасс, вредящих окружающей среде и не разлагающихся в природе, учёные ищут новые варианты, которые заменят пластик в быту. Особое внимание уделяют материалам на основе крахмала (из кукурузы и тапиоки).
Недавно исследователи продемонстрировали новый способ изготовления упаковок из альтернативных источников крахмала, который получают из сельхозотходов.
Учёные создали и протестировали пленки, которые изготовили из ананасовых отходов: в чистом виде и в сочетании с глицерином. Материалы оказались водостойкими, а также обладающими способностью замедлять естественный процесс созревания бананов, а это значит, что новый материал поможет как можно дольше хранить продукты.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о том, что ананас способен предотвращать отеки, понижать давление, укреплять иммунитет, разжижать кровь, понижать холестерин и улучшать пищеварение.В связи со способностью фрукта налаживать пищеварение, диетолог рекомендовала употреблять ананас с мясом. При этом, намного полезнее именно свежий ананас, а не консервированный.
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Недавно исследователи продемонстрировали новый способ изготовления упаковок из альтернативных источников крахмала, который получают из сельхозотходов.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о том, что ананас способен предотвращать отеки, понижать давление, укреплять иммунитет, разжижать кровь, понижать холестерин и улучшать пищеварение.В связи со способностью фрукта налаживать пищеварение, диетолог рекомендовала употреблять ананас с мясом. При этом, намного полезнее именно свежий ананас, а не консервированный.
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Мария Фирсова