Учёные связывают экстремальные наводнения с вырубкой лесов

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Исследователи из Университета Британской Колумбии связали потерю лесного покрова с участившимися экстремальными наводнениями.
Результаты исследования опубликовал журнал Journal of Hydrology. До этого момента специалисты строили предположения, что потеря лесного покрова связана с усилением наводнений, но ограничивается только небольшими затоплениями.
Новая работа, во время которой изучались два региона в провинции Британская Колумбия в Канаде (водоразделы реки Дедман и ручья Джо Росс Крик) доказали обратное.
Вырубка 21% деревьев в водоразделе увеличила средний размер паводка в реке Дедман на 38% и на 84% в Джо Росс Крик. Также наводнения, случавшиеся раз в 10-50 лет, участились. Сплошная вырубка леса вызывала увеличение частоты наводнений.
Сокращение лесного покрова ведёт к большему количеству снега на земле и солнечной радиации, достигающей снежного покрова. Он в свою очередь тает быстрее и вызывает наводнения.
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Новая работа, во время которой изучались два региона в провинции Британская Колумбия в Канаде (водоразделы реки Дедман и ручья Джо Росс Крик) доказали обратное.
Сокращение лесного покрова ведёт к большему количеству снега на земле и солнечной радиации, достигающей снежного покрова. Он в свою очередь тает быстрее и вызывает наводнения.
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Мария Фирсова