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Учёные связывают экстремальные наводнения с вырубкой лесов

03 августа 2023, 22:44

Фото: Istockphoto/GettyTim82

Исследователи из Университета Британской Колумбии связали потерю лесного покрова с участившимися экстремальными наводнениями.
Результаты исследования опубликовал журнал Journal of Hydrology. До этого момента специалисты строили предположения, что потеря лесного покрова связана с усилением наводнений, но ограничивается только небольшими затоплениями.

Новая работа, во время которой изучались два региона в провинции Британская Колумбия в Канаде (водоразделы реки Дедман и ручья Джо Росс Крик) доказали обратное.


Вырубка 21% деревьев в водоразделе увеличила средний размер паводка в реке Дедман на 38% и на 84% в Джо Росс Крик. Также наводнения, случавшиеся раз в 10-50 лет, участились. Сплошная вырубка леса вызывала увеличение частоты наводнений.

Сокращение лесного покрова ведёт к большему количеству снега на земле и солнечной радиации, достигающей снежного покрова. Он в свою очередь тает быстрее и вызывает наводнения.

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#наводнение
#лес
#природа
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В Латинской Америке ритуальные агентства стали продавать розовые гробы
03 августа 2023, 21:24

Фото: iStock/kzenon

Розовые гробы, изготовленные в стиле куклы Барби, начали пользоваться популярностью у клиентов салонов ритуальных услуг.
New York Post, ссылаясь на Jam Press, пишет, что агентства в Мексике, Сальвадоре и других государств Латинской Америки начали изготавливать розовые гробы из-за успеха фильма Греты Гервиг «Барби». Благодаря картине в моду вернулся розовый цвет и зародился стиль Barbiecore, вдохновленный дизайном кукол Mattel.

Владельцы ритуальных агентств отмечают высокий спрос на данную продукцию. 

«Из 40 человек, которые интересовались ими, мы уже заключили контракт по меньшей мере с десятью», —сказал хозяин бюро Alpha and Omega Айзек Вильегас из Ауачапана.
Среди рекламных лозунгов агентств есть такие: «Чтобы ты могла отдыхать как Барби» и «Это напоминание, что наши истории заслуживают того, чтобы их не забывали и отмечали красочно и ярко».

Ранее сообщалось, что в России гробы и услуги кремации оказались в лидерах по росту цен за июнь 2023 года. 

Например, цена на гробы выросла на 38% год к году — с 4923 до 6774 рублей. Стоимость кремации возросла на 36% — с 22 349 рублей до 30 552 рубля. Быстрее цены росли только на таблетки «Но-шпа» (+40%) и поездки в страны Средней Азии (+45%).В стоимость кремации входит оформление документов, стандартный гроб, доставка умершего к месту погребения, кремация его тела и аренда траурного зала.

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#похороны
#кладбища
#кладбище
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Блогер Хованский женился в Сербии
03 августа 2023, 20:55

Фото: iStock/artisteer

Блогер Юрий Хованский женился на студентке Ксении Хромовой.
На свадебные фото в одной из социальных сетей Ксении обратил внимание тг -канал «Mash на Мойке». Сообщается, что Ксения примерно на 10 лет младше Юрия Хованского. В сентябре прошлого года она вместе с блогером переехала в Сербию.

«Mash на Мойке» пишет, что пара официально заключила брак в декабре 2022 года, но устроить торжество решила летом. На свадьбе на невесте было белое платье и венок, а жених — в классическом чёрном костюме-тройке.

До переезда в Сербию Юрия Хованского обвиняли в оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост». 20 июля 2022 года уголовное дело закрыли за истечением срока давности.

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#свадьба
#блогер
#дело
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Климатолог Жак посоветовал человечеству привыкать к аномальной жаре
03 августа 2023, 20:26

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Экстремальная жара в скором времени может стать нормой для всего мира.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление климатолога и профессора Университета Консепсьона в Чили Мартина Жака.
 
Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, а август уже принёс жару в северные и центральные районы Чили. Государство находится в Южном полушарии Земли, и период с июня по август считается там зимой. По мнению учёных, рекордно тёплая для этого времени года погода может стать нормой через несколько лет.

«В некотором смысле это окно в будущее. Мы наблюдаем условия, которые скоро станут обычными. То, что сейчас кажется экстремальным, через несколько лет постепенно будет становиться нормальным», — заявил Мартин Жак.

Ранее специалисты Копенгагенского университета с помощью компьютерной модели климата выяснили, что в скором времени в Европе наступит ледниковый период. Виной тому глобальное потепление.

Журнал Nature Communications пишет, что, по данным учёных, резко возросшее таяние гренландских ледников даст мощный приток пресной воды в океан, что в итоге «размоет» течение Гольфстрим.

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#климат
#жара
#погода
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В России введена ежемесячная выплата в 500 рублей для жителей осажденного Сталинграда
03 августа 2023, 19:44

Фото: iStock/Fascinadora

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительной выплате в 500 рублей для жителей осаждённого Сталинграда.
Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.
 
«Лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда», выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей», —сказано в тексте указа, вступившего в силу со дня подписания.
Правительство России должно  обеспечить финансирование всех расходов, которые связаны с реализацией данного указа, в том числе на доставку ежемесячных выплат до граждан.

Ранее Министерство финансов России сообщило, что ввод накопительных пенсий в 2002 году вынудил граждан перейти от патерналистского мышления к полаганию только на свои силы.

РБК пишет, что патерналистское мышление означает ожидание от властей обеспечения базовых потребностей и ответную лояльность граждан, которая предполагает уступки властям и свободу определять некоторые модели отношений публичного и частного характера.

Эксперты отмечают, что экономические кризисы негативно отразились на доходности инвестиций в негосударственные пенсионные фонды. До этого в РАНХиГС сделали вывод, что введение накопительной пенсии в стране привело к неудовлетворительным итогам.

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#социальные выплаты
#ветераны
#пособие
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Учитель физики Людмила Кацыв стала Почётным гражданином Химок
03 августа 2023, 19:18

Фото: администрация г. о. Химки

Преподавателю лицея №11 «Триумф», заслуженному учителю России Людмиле Кацыв присвоили звание Почётного гражданина городского округа Химки. Такое решение принял Совет депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации.
«Я себя не представляю в другой профессии. Ещё будучи маленькой девочкой, я высаживала кукол перед собой и играла в школу. Обожаю детей и свою работу, это моя жизнь. Учитель должен не просто уметь увлечь ребенка, но и стать для него авторитетом, другом и помощником», – рассказала учитель. 

Людмила Кацыв переехала в Химки по распределению в 1975 году. Через год устроилась в школу №11, которая со временем стала лицеем «Триумф». Вот уже 47 ле тона обучает юных химчан основам физических процессов. Кроме того, более 20 лет она возглавляла образовательное учреждение.

В 2001 году Кацыв стала лауреатом премии губернатора Московской области, в 2008-м была награждена почётным знаком главы городского округа Химки, а в 2012 году получила звание заслуженного учителя России.

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#химки
#учитель
#физика
#школа
#дети
#преподаватель
#подмосковье
#московская область
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В Калининграде власти захотели снести дома дачников, чтобы построить новую улицу
03 августа 2023, 19:06

Фото:istockphoto/OlyaSolodenko

Калининградские власти планируют снести дома дачников, чтобы построить новую улицу.
Об этом пишет портал «Русский Запад». Инцидент произошёл в садовом некоммерческом товариществе «Заря». Власти захотели изъять землю у дачников и расширить таким образом улицу Генерала Толстикова. Под снос попадут 54 участка с 27 домами, где живут порядка 80 человек.
 
В июне председатель «Зари» Иволга Воронина рассказала о проблеме губернатору Антону Алиханову.
 
«Мы теряем свои дома, мы в отчаянии, только на вас надежда», — написали собственники участников на странице чиновника в соцсети, повторив ту часть сообщения, которое было отправлено Алиханову лично.
В августе представители калининградской администрации заявили, что решение по внесению изменений в Генплан города в данный момент не принято.
 
Генеральный план будет утверждён в конце ноября 2023 года, когда закончится комплексный градостроительный анализ поступивших предложений, в том числе от владельцев дач.

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#дача
#чиновники
#земельные участки
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко
Путин: Мирошниченко принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров
03 августа 2023, 19:01

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко.
«Она принадлежала к блистательной когорте настоящих актёров – легендарных «мхатовцев», посвятивших свою жизнь театру и творчеству. Прославили Ирину Мирошниченко и замечательные роли в кино. Талант, внутренняя культура и достоинство, уважение к коллегам и зрителям снискали ей высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь», - написано в сообщении на официальном сайте Кремля.

Глава РФ также добавил, что память о ней навсегда сохранится в сердцах всех ее почитателей. 

Напомним, 3 августа о смерти Ирины Мирошниченко сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Актрисе был 81 год. Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание. Предварительной причиной смерти Мирошниченко является полиорганная недостаточность вследствие септическего шока.

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#соболезнования
#смерть
#артист
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На могилу погибшего при теракте военкора Татарского принесли дрон
03 августа 2023, 18:47

Фото: iStock/Naypong

Дрон положили на могилу Владлена Татарского, который погиб при теракте.
Об этом пишет «Московский Комсомолец». Неизвестно, кому пришла идея принести на кладбище дрон.
 
Напомним, военный корреспондент Владлен Татарский погиб во время теракта в петербургском кафе. Самодельное взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которую на творческую встречу принесла Дарья Трепова*, и передала военкору.
По данным ФСБ, второй участник подготовки террористического акта — член диверсионно-разведывательной группы гражданин Украины Юрий Денисов.

Ранее фигурантка уголовного дела Дарья Трепова* пыталась убедить следователей, что не знала о бомбе. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

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* внесена в перечень террористов и экстремистов в России
#теракт
#кладбище
#сво
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В Подмосковье с начала года землю получили более 1,5 тыс многодетных семей
03 августа 2023, 18:16

Фото: Минимущества МО

Бесплатными земельными участками с начала года в Подмосковье обеспечили 1543 многодетные семьи. Такие данные привели в Минимущества Московской области.
«За июль администрации городских округов передали земельные участки ещё 230 многодетным семьям. Общее количество семей с тремя и более детьми, которые в этом году получили землю, составило 1543», – пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Министр напомнила, что областной закон о предоставлении земельных участков многодетным семьям вступил в действие в 2011 году. За это время участки Московской области получили 34,8 тыс семей. 

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#имущество
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#подмосковье
#московская область
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