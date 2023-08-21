Учёные установили место падения «Луны-25»

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Космическая станция «Луна-25» потерпела крушение на Луне и прекратила своё существование. По плану станция «Луна-25» должна была достигнуть поверхности обратной стороны спутника Земли 21 августа. Затем она должна была взять пробу грунта, чтобы проанализировать его на наличие воды.
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