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Учёные установили место падения «Луны-25»

21 августа 2023, 19:45

Фото: istockphoto.com/3DSculptor

Исследователи Института прикладной математики РАН установили место падения межпланетной автоматической станции «Луна-25». Об этом сообщают «Известия».

До этого глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что нештатное отключение двигателя аппарата «Луна-25» стало основной причиной крушения станции. Он пояснил, что двигатели станции проработали больше положенного времени. Глава ведомства подчеркнул, что Роскосмос располагал сведениями о местоположении станции, так как траектория движения «Луны-25» проводилась в зоне досягаемости радиосвязи. Он также добавил, что фактически, станция врезалась в поверхность Луны.

Космическая станция «Луна-25» потерпела крушение на Луне и прекратила своё существование. По плану станция «Луна-25» должна была достигнуть поверхности обратной стороны спутника Земли 21 августа. Затем она должна была взять пробу грунта, чтобы проанализировать его на наличие воды.

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#станция
#луна
#роскосмос
#наука
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В Telegram масштабный сбой
Пользователи Телеграм сообщают о массовом сбое в работе
21 августа 2023, 20:29

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Пользователи сообщили, что в работе мессенджера Telegram наблюдаются сбои.
Причина, по которой пользователи мессенджера сталкиваются с плохой работой сети не известна. На сбои в работе приложения пожаловались 55% пользователей. По информации россиян, не грузятся диалоги и не загружаются группы. Более 200 человек уже оставили жалобы в службе поддержки сервиса. 

Отмечается, что технические работы уже проводятся. Сервис выясняет причины сбоя и пытается их устранить. 

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#пользователи
#twitter
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Сотрудникам «Камаза» больше нельзя пользоваться техникой Apple на работе
21 августа 2023, 20:20

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Компания «Камаз» запретила своим сотрудникам использовать технику Apple на рабочем месте. Об этом сообщает корпоративное издание «Вести Камаза».
Уточняется, что соответствующий документ подписал генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин.

Такая мера была принята из-за ненадёжности устройств с точки зрения безопасного хранения информации.

Под запрет пошли все устройства линейки Apple. Кроме того, в них теперь нельзя вставлять корпоративные SIM-карты, а внутренние программы «Камаза» перестанут поддерживаться данными устройствами.

Многие российские ведомства уже запретили своим сотрудникам использовать устройства американской корпорации. При этом, глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн заявил, что рядовым россиянам не запретят пользоваться техникой Apple. 

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#запрет
#смартфон
#компьютер
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Специалисты МОТ назвали профессии, которым угрожает искусственный интеллект
21 августа 2023, 19:43

Фото: istockphoto/DamienGeso

Генеративный искусственный интеллект (ИИ) в первую очередь может лишить рабочих мест людей, которые заняты офисной работой. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Международной организации труда (МОТ).
В докладе указано, что ИИ может полностью выполнять 25% задач, обычно решаемых офисными работниками. Более 50% таких задач могут быть решены с помощью нейросетей частично. Эксперты МОТ отмечают, что в других профессиональных категориях, особенно среди руководителей и технических специалистов, только небольшая часть задач может выполняться с помощью ИИ.

Исследование также показывает, что доля женской занятости, на которую может повлиять автоматизация, более чем в два раза превышает долю мужской. Это связано как раз со значительной представленностью женщин в разряде офисных должностей. По мнению специалистов МОТ, наиболее значительным воздействием технологии ИИ в целом будет не уничтожение рабочих мест, а потенциальное изменение в их качестве, учитывая трудоемкость и автономию.

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#исследование
#технологии
#эксперты
#офис
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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших диггеров
21 августа 2023, 18:53

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

​Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал трагедию, случившуюся вчера с группой туристов-диггеров в столичных подземных коллекторах. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он заявил, что в настоящее время продолжается поиск пропавших. Правоохранительные органы выясняют детали и разбираются в причинах происшествия. 

Собянин выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что в отношении организаторов экскурсии возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Один из организаторов задержан, он проходит допрос. 

Также уточнялось, что под Парящим мостом в «Зарядье» обнаружили тело четвертого участника экскурсии. Его личность пока не установлена. 

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#москва-река
#коллектор
#сергей собянин
#трагедия
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Подмосковные правоохранители обеспечат безопасность на школьных линейках 1 сентября
21 августа 2023, 18:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На торжественных линейках в День знаний в подмосковных школах будет обеспечена безопасность. Об этом заявил начальник Главного Управления МВД России по Московской области Виктор Пауков.
«Для обеспечения охраны общественного порядка будет задействовано достаточное количество личного состава, включая сотрудников частных охранных организаций плюс казачество. Перед 1 сентября перекроем на ночное время учебные заведения с целью недопущения какого-либо вандализма», – сказал Гержик на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Он добавил, что во всех подмосковных образовательных учреждениях имеются тревожные кнопки с выводом на пульт охраны. Будет усилено патрулирование на дорогах, ведущим к школам, детсадам и колледжам. Правоохранительные органы организуют дополнительные наряды.
 
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#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#школы
#безопасность
#1 сентября
#мвд московской области
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Житель Подмосковья задержан по делу о массовом отравлении во Владимире
21 августа 2023, 18:49

Фото: istockphoto/blinow61

По делу о массовом отравлении шаурмой во Владимире задержан 46-летний Житель Московской области. Он был допрошен в качестве подозреваемого.
Как полагают следователи, мужчина поставлял в организации общественного питания города Владимира мясную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности. К тому же, переработка мяса птицы осуществлялась им с грубым нарушением санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Владимирской области. В настоящее время решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.

Напомним, с 16 августа в медицинские учреждения Владимира обратились 107 человек, в том числе 23 ребенка. Госпитализированы были 67 пациентов. У некоторых диагностировали сальмонеллёз. Пять учреждений общественного питания в городе закрыты и опечатаны сотрудниками регионального Роспотребнадзора после выявленных нарушений санитарных норм.

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#мужчина
#меры
#ск
#мясо
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Национальный производитель биотехнологических препаратов увеличил производство
21 августа 2023, 18:43

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области поступил производство в поселке Оболенск городского округа Серпухов.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию производства после реконструкции, застройщиком которого выступала компания «Герофарм».

Инвестиции застройщика в строительство производства составили 163 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта удалось создать 17 новых рабочих мест.

Для организации нового участка по сборке шприц-ручек с инсулином было переоборудовано здание склада готовой продукции. На объекте площадью более 2000 кв. метров установили дополнительную автоматизированную линию, которая позволит собирать 7 млн шприц-ручек в год. В результате производственная мощность предприятия увеличится до 21 миллионов инъекторов ежегодно.

Реконструкция объекта реализовывалось при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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Перед подмосковными школами к 1 сентября установят более 240 светофоров
21 августа 2023, 18:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Дорожные службы и транспорт Подмосковья готовят ко Дню знаний. На более 1,6 тыс переходах к образовательным учреждениям обновят разметку, заменят около 470 дорожных знаков, установят свыше 240 светофоров и «лежачих полицейских», отремонтируют и построят 15 км тротуаров. Об этом зампред правительства Московской области – министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
«В этом году к 1 сентября мы реализуем на 20% больше работ, чем в предыдущие два года. Готовим также автобусы. У нас 878 школьных маршрутов», – сказал Гержик на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
На этих линиях будет работать 4,3 тыс автобусов. Их проверят на техническое состояние, протестируют работу кондиционеров и печек, проведут химчистку салонов. Для недопущения срывов рейсов в регионе создан резерв из 490 автобусов.

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#московская область
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#алексей гержик
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#школы
#1 сентября
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В Подмосковье к 1 сентября приняли 95% образовательных организаций
21 августа 2023, 18:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье к новому учебному году приняли уже 95% объектов образования. Об этом доложил министр образования Московской области Илья Бронштейн.
«У нас идёт большая работа по приёмке образовательных организаций. Здесь мы работаем в тесной связке с коллегами из МВД, Росгвардии, МЧС и Роспортребнадзора. Проверяется антитеррористическая и пожарная безопасность, соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований. На сегодня мы приняли уже 95% объектов. Это касается, в том числе, частных школ», – отметил Бронштейн на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов. 
Он добавил, что в столовых подмосковных школ с 1 сентября будет новое меню: пельмени по пятницам, вареники по вторникам два раза в месяц, оладьи по понедельникам, наггетсы раз в месяц, а также сырники. Расплатиться можно будет картой.
 
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#образование
#школы
#1 сентября
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
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