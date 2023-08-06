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Учёные выяснили, сколько нужно купить лотерейных билетов, чтобы выиграть

06 августа 2023, 13:53

Фото: iStock/Chanatiptravel

Математики из Манчестерского университета выяснили, сколько лотерейных билетов нужно купить, чтобы гарантированно выиграть в национальной лотерее Великобритании.
В данной лотереи разыгрываются 6 случайный чисел от 1 до 59. Математики установили, что нужно купить 27 билетов, чтобы гарантированно получить выигрыш.

Авторы использовали математическую систему, которая носит название конечная геометрия. Им потребовались три плоскости Фано и два треугольника для того, чтобы покрыть все 59 чисел. Они получили 45 057 474 возможных розыгрышей. Таким образом, 27 билетов достаточно, чтобы хотя бы в одном из них было как минимум 2 общих номера.


Покупка всех 27 билетов обойдётся в 54 £ (примерно 6,5 тыс. рублей). Такую сумму не получится полностью вернуть в случае победы. Расчёт математиков носит теоретический интерес, но не практический.

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#лотерея
#деньги
#ученые
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Психолог Кес рассказала, в каком возрасте ребёнку нужен первый телефон
06 августа 2023, 14:05

Фото:iStock/Tatiana Sidorova

Первый телефон ребёнку нужно покупать, когда он самостоятельно начинает ходить в школу, чтобы иметь с ним связь.
Практикующий детский и семейный психолог, автор книг для детей и взрослых Екатерина Кес рассказала «Газете.Ru», что в простой телефон можно переформатировать любой смартфон при помощи настроек.
 
По словам Екатерины Кес, взрослые, приобретая ребёнку смартфон без заблаговременно сделанных настроек, не осознают, что дают ребёнку ящик Пандоры.
 
«Важно подготовить гаджет таким образом, чтобы он работал как телефон, а не как портативная игровая приставка с безлимитным выходом в интернет, где можно найти любые сайты и скачать любые игры и приложения», — отметила Екатерина Кес.
Смартфон со всеми функциями можно дарить ребёнку в 12-13 лет. Но и в этом случае нужно устанавливать разумные ограничения на игры в телефоне.

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#телефон
#дети
#смартфон
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Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором
«Роскосмос»: «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором
06 августа 2023, 13:53

Фото: istockphoto / 3DSculptor

Российский корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию и предотвратил ее столкновение с космическим мусором. Об это пишет «Роскосмос» в своем телеграм-канале.
По информации Центра управления полетами, двигатели «Прогресс МС-22», пристыкованного к модулю «Звезда», были отправлены в космос 6 августа в 5:03 утра по московскому времени и проработали 196 секунд.
 
В результате маневра высота орбиты станции увеличилась на полкилометра и составила 416,4 километра.

Напомним, что после почти полувекового перерыва отечественная лунная станция «Луна-25» полетит на естественный спутник Земли рано утром 11 августа. 

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Российский космонавт Гребёнкин полетит вместе с экипажем NASA на МКС. 

Россия пришла на помощь NASA ​после потери связи с МКС. 

Космонавтка из Белоруссии направится к МКС 13 марта 2024 года. 
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Губернатор Травников: Новосибирская область сосредоточится на создании тяжелых БПЛА
06 августа 2023, 13:40

Фото: iStock/valio84sl

Губернатор региона Андрей Травников заявил, что создание тяжелых БПЛА станет специализацией Новосибирской области при развитии отрасли беспилотных авиационных систем. Об этом Травников сообщил журналистам в рамках «Архипелага 2023».
По словам губернатора, благодаря работе на «Архипелаге 2023», в котором принимала участие Новосибирская область, специализация региона в отрасли развития БПЛА «была уточнена».

Травников отметил, что регион будет делать ставку на создание тяжелых БПЛА, которые способны доставлять массивные грузы. 

Напомним, ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске заявил, что Россия готова к старту новой отрасли, которая будет отвечать за создание беспилотных авиационных систем. По словам первого вице-премьера, отечественные образцы БПЛА сопоставимы с мировым уровнем, а некоторые даже превосходят его.

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#удар
#рф
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В Москве зафиксировали самый жаркий день лета
06 августа 2023, 13:36

Фото: istockphoto/humonia

Воздух на главной столичной метеостанции ВДНХ в полдень прогрелся до 30,5 градуса.
Московское метеобюро сообщает, что 6 августа стал самым жарким днём этого лета: температура воздуха впервые за сезон превысила отметку в 30 градусов.
 
В центре города (на улице Балчуг) в полдень зафиксировано 31,1 градуса. С 12:00 до 18:00 в Москве прогнозируется до 33 градусов.
 
Температурный рекорд дня в Москве 6 августа был зарегистрирован в 2010 году: температура достигала 37,3 градусов.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что после 7 августа на Москву обрушатся ливни и грозы. Не исключены ливневые дожди, шквалистый ветер и грозы, местами возможен град. Это сразу же вызовет снижение температуры до 23--24 градусов тепла. К концу недели температура опустится до плюс 15–20 градусов.

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#москва
#жара
#температура
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На Кипре больных кошек начнут лечить таблетками от COVID для людей
06 августа 2023, 11:50

Фото:istockphoto/Anna Kendik

Кошкам начнут давать человеческие таблетки от COVID, чтобы бороться со вспышкой смертельной кошачьей болезни FIP.
Agence France-Presse пишет, что правительство дало добро министерству сельского хозяйства на предоставление таблеток против COVID кошкам.
 
Сейчас на Кипре тысячи кошек умирают от кошачьего инфекционного перитонита (FIP). Заболевание возникло раньше пандемии COVID, и животные не представляют опасности для человека.
 
Зоозащитники предупреждают, что Кипр скоро превратится в остров мёртвых кошек. Болезнь, возможно, уже убила большую часть из миллиона особей. Ветеринарная ассоциация утверждает, что погибли менее 10 тысяч кошек.
 
Согласно легенде, римская императрица Елена привезла кошек на Кипр для борьбы с ядовитыми змеями примерно 1700 лет назад.

Археологические свидетельства говорят о том, что одомашнивание кошек на острове произошло 9500 лет назад. А в неолитической деревне Шиллурокамбос археологи находили останки кошки и человека: их специально похоронили вместе.

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#кошки
#кошка
#коронавирус
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Синоптик Шувалов предсказал грозовые ливни в Москве на следующей неделе
06 августа 2023, 11:47

Фото: iStock/Germanovich

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов после 7 августа на Москву обрушатся ливни и грозы. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Не исключены ливневые дожди, шквалистый ветер и грозы, местами возможен град. Это сразу же вызовет снижение температуры до 23--24 градусов тепла», — приводит слова синоптика NEWS.ru

По словам Шувалова, к концу недели температура опустится до плюс 15–20 градусов. 

Напомним, ранее Гидрометцентр России сообщил, что температура до +34 градусов ожидается в столице и области в воскресенье, 6 августа. По данным синоптиков, в Москву придёт жара от 32 до 34 градусов. Прогнозируется небольшая облачность, без осадков.

Ночью похолодает до +18 градусов. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление достигнет 750 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье также ожидается от 29 до 34 градусов, а ночью температура опустится до +15 градусов.

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#похолодание
#дожди
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Нитку нефтепровода «Дружба» в направлении ФРГ отключили из-за разгерметизации в Польше
06 августа 2023, 11:10

Фото: iStock/kodda

Одну из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении Германии отключили из-за разгерметизации на территории Польши. Об этом сообщил польский оператор магистрали PERN.
Отмечается, что вторая нитка нефтепровода работает в штатном режиме. По информации оператора, отключение нитки нефтепровода не представляет угрозы для местных жителей. На месте инцидента находятся Государственная пожарная служба и аварийная служба PERN. 

На данный момент происходит расследование обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее российские подразделения ПВО отразили атаку трех беспилотников самолетного типа, которые направлялись к нефтеперегонной станции «Дружба». По словам губернатора Богомаза, катастрофу удалось предотвратить благодаря профессионализму российских военных.

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#станции
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#пво
#служба
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В Москве и Подмосковье ожидается 34-градусная жара
06 августа 2023, 10:34

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Температура до +34 градусов ожидается в столице и области в воскресенье, 6 августа.
Об этом сообщает Гидрометцентр России.
 
По данным синоптиков, в Москву придёт жара от 32 до 34 градусов. Прогнозируется небольшая облачность, без осадков.
 
Ночью похолодает до +18 градусов. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление достигнет 750 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье также ожидается от 29 до 34 градусов, а ночью температура опустится до +15 градусов.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что для того, чтобы нормально пережить знойную погоду, необходимо меньше двигаться и не заниматься спортом, а также стараться не находиться на открытом солнце.

Кроме того, по словам врача, во время жаркой погоды следует регулярно пить воду, но не холодную, а комнатной температуры.

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#москва
#подмосковье
#жара
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Первый вице-премьер Белоусов заявил, что Россия готова к старту отрасли беспилотных авиационных систем
06 августа 2023, 09:07

Фото: iStock/Daria_Nipot

Россия готова к старту новой отрасли, которая будет отвечать за создание беспилотных авиационных систем.
Такое заявление 6 августа сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске. По его мнению, «Архипелаг» показал готовность страны к старту новой отрасли.
 
«У нас есть далеко не всё, но мы можем сделать всё на уровне образцов, на уровне прототипов, демонстраторов. Практически вся линейка, может быть, за исключением отдельных компонентов. А уже если говорить про линейку самих беспилотных авиационных систем, она практически полная», — рассказал Андрей Белоусов.
По словам первого вице-премьера, отечественные образцы БПЛА сопоставимы с мировым уровнем, а некоторые даже превосходят его. Отметил, что некоторые российские производители двигателей пользуются спросом и за границей. Но, несмотря на это, работа в новой отрасли предстоит большая.

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#беспилотник
#бпла
#россия
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