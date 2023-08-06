Учёные выяснили, сколько нужно купить лотерейных билетов, чтобы выиграть

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Математики из Манчестерского университета выяснили, сколько лотерейных билетов нужно купить, чтобы гарантированно выиграть в национальной лотерее Великобритании.
В данной лотереи разыгрываются 6 случайный чисел от 1 до 59. Математики установили, что нужно купить 27 билетов, чтобы гарантированно получить выигрыш.
Авторы использовали математическую систему, которая носит название конечная геометрия. Им потребовались три плоскости Фано и два треугольника для того, чтобы покрыть все 59 чисел. Они получили 45 057 474 возможных розыгрышей. Таким образом, 27 билетов достаточно, чтобы хотя бы в одном из них было как минимум 2 общих номера.
Покупка всех 27 билетов обойдётся в 54 £ (примерно 6,5 тыс. рублей). Такую сумму не получится полностью вернуть в случае победы. Расчёт математиков носит теоретический интерес, но не практический.
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Авторы использовали математическую систему, которая носит название конечная геометрия. Им потребовались три плоскости Фано и два треугольника для того, чтобы покрыть все 59 чисел. Они получили 45 057 474 возможных розыгрышей. Таким образом, 27 билетов достаточно, чтобы хотя бы в одном из них было как минимум 2 общих номера.
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Мария Фирсова