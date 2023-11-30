Учёный Абунин объяснил причины предстоящей мощной магнитной бури

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Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин заявил, что предстоящая магнитная буря, ожидающаяся 1 декабря, вызвана выбросами солнечной плазмы.
«Основной пик будет 1 декабря. Связано это с тем, что 27 ноября были зарегистрированы выбросы солнечной плазмы, четыре из которых начали распространяться в сторону Земли. 28 ноября была зарегистрирована вспышка на Солнце, сопровождающаяся быстрым и большим выбросом в сторону Земли. К нам от Солнца направляется серия событий, которые в виде сгустков плазмы солнечного вещества должны провзаимодействовать и сделать общее событие», — прокомментировал в беседе с RT Абунин.
Такое геомагнитное явление можно будет наблюдать в течение нескольких дней.
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