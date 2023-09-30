Учёный Данилов-Данильян сделал заявление об ухудшении экологической обстановки в мире

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Глобальные показатели экологии ухудшаются. Об этом на Алтайском экономическом форуме «Нить природы» заявил учёный, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Исключением является решение проблем с озоновыми дырами. Все остальные экологические аспекты постепенно ухудшаются и пока остаются не решёнными.
Он отметил, что добиться улучшения состояния озонового слоя позволил принятый Монреальский протокол, с последующим выполнением его требований.
Данилов-Данильян назвал ряд ухудшающихся экологических проблем. Так, заметно уменьшение общей площади лесных массивов и увеличение площади пустынных территорий, продолжается отравление почв химическими веществами, растёт концентрация парниковых газов в атмосфере.
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Он отметил, что добиться улучшения состояния озонового слоя позволил принятый Монреальский протокол, с последующим выполнением его требований.
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Анастасия Чинкова