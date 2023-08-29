Учёный РАН Кособоков: «Связи землетрясений с положением Луны или Солнца нет»

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Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков опроверг информацию о прямой связи сильнейших землетрясений на Земле с положением Луны и Солнца.
«Когда Луна находится на своём ближайшем расстоянии до Земли, то гравитационная сила больше обычного, но наши исследования показывают, что связи сильнейших землетрясений мира с положением Луны или Солнца не наблюдается. Нельзя утверждать, что есть даты, по которым землетрясения предпочитают происходить», — пояснил в беседе с RT Кособоков.
Он отметил, что землетрясения провоцируются тектоническими процессами.
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