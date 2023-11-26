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Учёный Железнов заявил, что астероид Апофис способен сбить космический спутник

26 ноября 2023, 10:28
Фото: istockphoto/Nastco

Фото: istockphoto/Nastco

Астероид Апофис пролетит в 2029 году рядом с Землей.
Вероятно, он не заденет орбиту геостационарных спутников, но существует вероятность того, что один из аппаратов будет сбит.
Об этом рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.


«Скорее всего, он пролетит мимо, никого не собьет. Космос —большой, а объекты — маленькие. Надо также понимать, что спутники движутся над экватором, у которого все-таки большой наклон орбиты», — рассказал Николай Железнов.
По мнению учёного, если Апофис заденет орбиту спутников, то из строя выйдет «максимум какой-нибудь один» космический аппарат. Это не приведет к серьёзным последствиям на Земле.

По последним расчетам, астероид Апофис, который открыли в 2004 году, 13 апреля 2029 года пролетит на расстоянии 32 тысячи км от Земли. Примерно на таком отдалении летают геостационарные спутники.

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#спутник
#общество
#наука
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Российские компании планируют повысить зарплаты сотрудникам
26 ноября 2023, 09:47

Фото: istockphoto/Evgeniia Iakimenko

Половина российских компаний в скором времени повысят зарплаты своим сотрудникам.
Такие данные следуют из опроса компании Superjob, пишет РБК. 

По данным исследования, 28% опрошенных компаний не собираются индексировать оклады работников. А вот сотрудники (49% респондентов) рассчитывают на повышение заработной платы или индексацию уже в следующе году.

При этом большинство отечественных компаний в течение нынешнего года повышали зарплаты сотрудникам, а каждая вторая компания собирается это сделать в ближайшем будущем. 

Ранее юрист Красовская перечислила условия, чтобы получить три зарплаты в декабре.

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#карьера
#работа
#сотрудники
#зарплата
#общество
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Юрист Красовская перечислила условия, чтобы получить три зарплаты в декабре
26 ноября 2023, 09:36

Фото: istockphoto/Sunan Wongsa-nga

Россияне могут получить в декабре сразу три зарплаты — 12-ю, 13-ю и 14-ю.
Условия для их получения перечислила ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская, пишет «Прайм».

По словам Красовской, начисление сотрудникам дополнительных окладов в завершении года — это добровольная инициатива работодателей. Понятие 13-й зарплаты, которая равна окладу, было закреплено законодательно в советские времена, а в российском Трудовом кодексе такого понятия нет. При этом некоторые организации выплачивают работникам такие выплаты или годовые премии в качестве стимула. 

Зачастую правила начислений дополнительных выплат прописаны во внутренних документах. Например, они могут исчисляться в процентах от оклада или прибыли фирмы, а могут быть фиксированными. 

«Если работник мог претендовать на 13-ю зарплату, но уволился до конца года, то он вправе на неё рассчитывать, когда это предусмотрено договором. Ее можно получить при увольнении либо уже после, вместе с остальными сотрудниками», — напомнила юрист Оксана Красовская. 
Иногда компании с большой прибылью устанавливают и 14-ю зарплату. Деньги выплачивают работникам, которые отличились и достигли высоких результатов. 

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#карьера
#работа
#зарплата
#новый год
#сотрудники
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Минобороны сообщило о запуске ракеты «Союз» с военным спутником
С космодрома Плесецк запущена ракета «с космическим аппаратом в интересах МО РФ»
26 ноября 2023, 02:35

Фото: istockphoto/Vladimir_Zapletin

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк «с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ». Об этом сообщили в военном ведомстве.
По сообщению Минобороны, пуск состоялся в субботу, 25 ноября, в 23:58 с испытательного космодрома Минобороны в Архангельской области.

Предыдущий запуск такой же ракеты-носителя с космодрома «Плесецк» в военных целях осуществлялся 27 октября. Тогда на орбиту также был выведен военный спутник.

А за день до того, 26 октября 2023 года, президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном развитию космической отрасли, заявил о необходимости в кратчайшие сроки значительно увеличить состав российской орбитальной группировки. Глава государства также намерен в ближайшее время встретиться с молодыми российскими учеными. Темой разговора будет развитие отечественной ракетно-космической отрасли.

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#ракета
#спутник
#минобороны рф
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В Крыму суд прекратил дело против мобилизованного из-за его смерти
26 ноября 2023, 02:17

Фото: iStock/Michał_Chodyra

Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело о самовольном оставлении части по ч. 5 ст. 337 УК РФ в отношении 53-летнего мобилизованного Игоря Акуренко из-за его смерти. Об этом сообщается в постановлении суда, на которое ссылается РБК.
Согласно документу, 17 января Акуренко «без уважительной причины» не пришел в воинскую часть. Через два месяца его задержали. Дело против него поступило в суд 8 августа, а уже через три дня, 11 августа, подсудимый умер.

Суд не пояснил, по какой причине и при каких обстоятельствах он ушел из жизни. В судебном постановлении отметили только, что дело прекращено из-за смерти мобилизованного. Ходатайство подала адвокат Акуренко, но государственный обвинитель его поддержал.

Ранее в Бурятии на 5 лет осудили за дезертирство мобилизованного, который инсценировал собственную смерть. Зоригто Арабжаев, мобилизованный в сентябре прошлого года, отправился в зону проведения СВО. В марте он вернулся домой в 10-дневный отпуск. Однако по прошествии этого времени на фронт не вернулся. Сотрудники полиции, прибывшие по месту жительства россиянина, встретили его сына, который предоставил свидетельство о смерти отца. Позднее выяснилось, что документ подделан – Арабжаев приобрёл его у неизвестного продавца. В мае сотрудники полиции вновь прибыли к нему домой и обнаружили мобилизованного живым. После этого его задержали.

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#суд
#смерть
#мобилизация
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Le Figaro: Арабский язык стал вторым по популярности во Франции
26 ноября 2023, 01:35

Фото: iStock/Albert_Karimov

Арабский язык стал уже вторым по популярности во Франции, уступая только государственному — французскому, который по конституции Пятой республики является единственным официальным с 1992 года. Об этом в интервью изданию Le Figaro рассказал Ксавье Норт, бывший генеральный делегат по французскому языку и языкам Франции.
По его словам, сложившийся монолингвизм не препятствует «сильно меняющемуся языковому ландшафту, характеризующемуся своим необычайным разнообразием». 

На данный момент разные диалекты арабского объединяют больше носителей, чем все остальные региональные языки вместе взятые. По числу носителей арабский язык опережает креольский и берберский, эльзасский, окситанский, бретонский, ойльский, франкский, корсиканский и баскский языки.

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#язык
#франция
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День Иоанна Златоуста 2023: приметы и обычаи
26 ноября 2023, 00:05

worldwidephotoweb

Православные христиане ежегодно чтят память Иоанна Златоуста. 26 ноября приурочено к важному церковному торжеству, посвященному покровителю. Редакция «Радио 1» расскажет, какие приметы стоит соблюдать в этот день, и чего делать категорически нельзя.

День Иоанна Златоуста 2023: история


Согласно церковным преданиям, Иоанн Златоуст появился на свет в 347 году. В 18 лет он отправился в Афины, где стал изучать Священное Писание. Вернувшись в Антиохию, Иоанн принял крещение. Вскоре мать христианина умерла, что стало для него большой потерей. После трагедии он ушел в монахи и четыре года провел в уединении.

Иоанна стали называть Златоустом после того, как он стал церковным старостой. Он был образован, талантлив, и сильно преуспевал в благих делах.

Однажды Иоанн уличил семью императора в жадности. В те времена подобные изречения были страшным преступлением и жестоко наказывались. Разгневанный император отправил священника в ссылку, по пути в которую Иоанн скончался.


Церковь в селе Карпово освятили после восстановления
Церковь в селе Карпово освятили после восстановления

О чем молятся Иоанну Златоусту


Молитва Иоанну Златоусту помогает защититься от бед, злых языков, бедности и недобрых намерений. Христиане считают Иоанна Златоуста покровителем тех, чья работа связана с общением с другими людьми. Святого просят также о мудрости, терпении и помощи в учебе.

День Иоанна Златоуста 2023: традиции


 

В православных храмах с самого утра проводятся службы. Верующие идут в церкви просить о здоровье близких и помощи. После службы принято приготовить что-то из муки. В старину в этот день лепили вареники или пельмени.

Согласно православным канонам, в День Иоанна Златоуста нельзя ссориться и сквернословить.
 
Считается, что в этот день святые видят все плохие поступки, поэтому даже тайные помыслы могут стать больших грехом.
 
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#память
#церковь
#православие
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Меликов: В Дагестан прибыли первые 50 беженцев из Палестины
25 ноября 2023, 23:50

Фото: iStock/vichinterlang

В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, около 50 человек уже едут в пункт временного размещения. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.
По словам Меликова, Россия всегда помогала нуждающимся, давая им еду и кров, и сейчас также намерена помочь палестинским беженцам адаптироваться к новым условиям на территории РФ.

Людей на вокзале встретил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, сотрудники МЧС и медработники. 



Местные жители активно поддерживают прибытие в регион беженцев из сектора Газа, и многие уже, как сообщили ранее в пресс-службе Минтруда и соцзащиты Дагестана, выразили желание усыновить палестинских детей.

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#дагестан
#палестина
#беженцы
#эвакуация
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Глава Одинцовского округа Иванов вручил медали многодетным мамам
25 ноября 2023, 18:21

Фото: пресс-служба Одинцовского округа

Андрей Иванов вручил медали «Материнская слава» многодетным мамам Одинцовского округа.
Праздник прошёл в окружной администрации в преддверии Дня матери, который отмечают каждое последнее воскресенье ноября.
 
«Сегодня мы чествуем настоящих героинь, многодетных матерей. Воспитывать наше будущее поколение — важнейшая миссия, благороднее которой нет ничего. Тяжелая работа, на которой не бывает выходных, на которой нельзя уйти в отпуск. Каждая мама остаётся на посту 24 часа 7 дней в неделю. Это заслуживает глубочайшего уважения и признания»,- сказал на встрече с многодетными матерями  Андрей Иванов
Медаль «Материнская слава» в муниципалитете учредили в 2000 году. Ей награждают мам, которые воспитывают троих и более детей. В этом году награды получили 25 жительниц Одинцовского округа.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что вопросы поддержки материнства и детства являются ключевыми приоритетами для России. В сообщении главы РФ также отмечено, что семья является основой всего в том числе и потому, что именно в кругу родственников у ребенка формируются взгляды, как культурные, нравственные, так и политические.

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#одинцовский городской округ
#одинцово
#андрей иванов
#день матери
#мать
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Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитриева
25 ноября 2023, 18:10

Фото: iStock/dragana991

Умерла 78-летняя актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева.
Об этом сообщили в пресс-службе театра. Наталия Дмитриева скончалась после продолжительной болезни.

Худрук Молодежного театра на Фонтанке Семен Спивак сообщил  РЕН ТВ, что похороны актрисы состоятся 29 ноября. Панихида пройдёт утром в театре на малой сцене.

«Талантливая, красивая неимоверно, остроумная, жизнелюбивая. Диагноз не сломал её, она играла в «Трёх сестрах» до недавнего времени. Она очень мужественный человек, добрая. Мы скорбим о ней», – заявил Семен Спивак.
Наталия Дмитриева известна по работам в следующих сериалах и фильмах: «Бумбараш», «Уходя уходи», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности». Всего за свою карьеру она сыграла в 40 киноработах. 

Наталия Дмитриева сыграла много ролей в Молодежном театре на Фонтанке, куда перешла в 1980 году. Она была задействована в спектаклях «Трехгрошовая опера», «И дольше века длится день», «Звучала музыка в саду», «Жаворонок».

В 2012 году Наталия Дмитриева была номинирована на театральную премию «Золотой софит» за роль Тети в «Фантазиях Фарятьева». 

Дмитриева занималась педагогической деятельностью, а также сочиняла стихи и пьесы. Одну из них -«Девочка на шаре»- поставили в Театре Армена Джигарханяна в Москве. 

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