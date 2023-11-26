Учёный Железнов заявил, что астероид Апофис способен сбить космический спутник

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Астероид Апофис пролетит в 2029 году рядом с Землей.
Вероятно, он не заденет орбиту геостационарных спутников, но существует вероятность того, что один из аппаратов будет сбит.
Об этом рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.
По последним расчетам, астероид Апофис, который открыли в 2004 году, 13 апреля 2029 года пролетит на расстоянии 32 тысячи км от Земли. Примерно на таком отдалении летают геостационарные спутники.
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Об этом рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.
«Скорее всего, он пролетит мимо, никого не собьет. Космос —большой, а объекты — маленькие. Надо также понимать, что спутники движутся над экватором, у которого все-таки большой наклон орбиты», — рассказал Николай Железнов.По мнению учёного, если Апофис заденет орбиту спутников, то из строя выйдет «максимум какой-нибудь один» космический аппарат. Это не приведет к серьёзным последствиям на Земле.
По последним расчетам, астероид Апофис, который открыли в 2004 году, 13 апреля 2029 года пролетит на расстоянии 32 тысячи км от Земли. Примерно на таком отдалении летают геостационарные спутники.
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Мария Фирсова