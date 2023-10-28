Уголовное дело оставившего Крымский мост без защиты полковника передано в суд

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Во 2-й западный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергея Волкова. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, которые привели к недостаточной защищенности Крымского моста.
На приобретение оборудования было израсходовано 395 миллионов рублей. Однако в результате важный стратегический объект в условиях проведения СВО оказался уязвим для огневого поражения противником. Сам Волков отрицает вину, утверждая, что не мог повлиять на предмет закупки и закупочную стоимость. Ожидается, что материалы дела будут рассматриваться в закрытом режиме.
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Александр Бойцов