Уголовное дело заведено после выселения российских детей из отеля в Турции

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Управление СК РФ возбудило уголовное дело после инцидента с выселением группы российских детей из лагеря в Турции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что проверка будет проведена по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Следственные органы намерены выяснить, не присутствует ли в действиях организации умысел на хищение денежных средств клиентов, которые оплатили детские путевки в лагерь. Напомним, что 90 несовершеннолетних детей прибыли в турецкий лагерь, согласно приобретенным путевкам, однако, представители отеля, ночью выгнали детей на улицу.
По имеющейся информации, оператор не оплатил проживание несовершеннолетних туристов, в связи с чем, им не были предоставлены места для пребывания. СК РФ выясняет обстоятельства инцидента.
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Следственные органы намерены выяснить, не присутствует ли в действиях организации умысел на хищение денежных средств клиентов, которые оплатили детские путевки в лагерь. Напомним, что 90 несовершеннолетних детей прибыли в турецкий лагерь, согласно приобретенным путевкам, однако, представители отеля, ночью выгнали детей на улицу.
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Анастасия Крестьянова