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Глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что уклонисты от призыва в армию не смогут сдать экзамен на получение водительских прав.
Данная норма вступит в силу с 11 июля. По словам главы ГИБДД, уклонистов теперь видно в общей информационной системе.
Ранее МВД утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять автомобилем в случае неявки по повестке в военкомат.
Документ предусматривает ограничение права управления транспортным средством в том случае, если данные о неявке по повестке внесены в единый реестр воинского учета. Для того, чтобы россиянин мог восстановить право управления авто, ему нужно будет явиться в военкомат. Поводом для отмены ограничения может также стать жалоба автомобилиста, в которой он докажет, что оснований для явки в военкомат у него не было.
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Мария Фирсова