Украденное письмо Колумба об открытии Америки вернулось в Италию

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Как сообщает CNN со ссылкой на иммиграционную и таможенную службы США, раритет отправлен обратно в Италию. Первый копии писем Колумба очень редки и высоко ценятся учеными и коллекционерами. Возвращенная в Италию версия носит название Plannk 1 — в честь известного печатника Стефана Планка, который опубликовал два издания этого письма полтысячелетия назад.
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