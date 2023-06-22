Украина получит 500 млн долларов на зарплаты и пенсии

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Власти Украины подписали соглашение о привлечении финансирования в размере 500 млн долларов от Великобритании на зарплаты учителей и спасателей
Украинское правительство заключило договор о получении финансовой поддержки на сумму 500 миллионов долларов от Великобритании. Эта сумма будет использована для выплаты зарплат учителям и спасателям, а также для пенсий и поддержки малоимущих семей, сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал всех избавляться от долларов как можно скорее, чтобы избежать глобального кризиса.
«Мы оформили новое соглашение о получении финансирования в размере 500 миллионов долларов от Великобритании. Помимо этого, Киев получит поддержку от правительств США и Финляндии. Выделенные средства будут направлены на зарплаты учителям и спасателям, пенсионные выплаты, а также на помощь семьям с низким уровнем достатка», — заявил Шмыгаль на своем telegram-канале.
Артем Кузьмин