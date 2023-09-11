Украина собирается продать имущество Артемия Лебедева в Киеве

«В наших парках и лесопарках мы создаем все условия для комфортного отдыха. За прошедшую неделю в парках Подмосковья побывали почти 1,7 млн человек, что на 505 тысяч больше, чем год назад. Рост посещаемости наших природных территорий говорит о том, что отдых там становится все более популярным у горожан, поэтому мы будем продолжать работу по обустройству лесных и парковых пространств», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.