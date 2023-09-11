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Украина собирается продать имущество Артемия Лебедева в Киеве

ФГИ Украины: Жилье дизайнера Лебедева в центре Киева продадут или сдадут в аренду
11 сентября 2023, 21:46
Фото: РИА Новости/Ирина Мотина

Фото: РИА Новости/Ирина Мотина

Имущество известного российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Киеве продадут или сдадут в аренду, об этом сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).
В ФГИУ заявили, что получили активы дизайнера. У Лебедева были две квартиры в центре Киева, их планируют подать или сдать в аренду. Полученную сумму передадут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Отмечается, что квартиры Лебедева, одна из них площадью в 138,5 квадратных метров, вторая – 193,2, также принадлежали совладельцу его студии дизайна — программисту Константину Моршневу.


Дизайнер находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины изъял у Лебедева все киевское имущество.

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#суд
#квартиры
#имущество
#дизайнеры
#киев
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МО Польши договорилось с Lockheed Martin о совместном производстве РСЗО HIMARS
11 сентября 2023, 21:58

Фото: iStock/3D_generator

США и Польша подписали соглашение о производстве реактивных систем залпового огня типа HIMARS, сообщила американская компания Lockheed Martin.
«Согласно условиям рамочного соглашения, 486 автомобилей будут собраны в Польше с началом поставок в 2026 году. Помимо этого, будут произведены десятки тысяч ракетных боеприпасов», - говорится в сообщении компании. 

В пресс-релизе отметили, что страны договорились о производстве «десятка тысяч» ракет.

Ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что Вооруженные силы России с легкостью уничтожат американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США собираются передать Украине. Отмечается, что этот тип ракет, в теории, мог бы позволить киевскому режиму наносить удары вглубь России.

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#соглашения
#сша
#польша
#ракета
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В Госдепе военные учения Армении и США назвали рутинными
11 сентября 2023, 21:19

Фото: iStock/Im Yeongsik

В Госдепе США прокомментировали военные учения Армении и США.
В США также отметили, что эти учения никак не связаны с напряженностью между Азербайджаном и Арменией. 

Отметим, что трансляцию брифинга вел официальный Youtube-канал Госдепартамента США.

Ранее стало известно, что в Армении стартовали армянско-американские военные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023. При этом в Минобороны Армении объяснили, что благодаря этому будет повышен уровень оперативной совместимости с американскими силами в международных миротворческих миссиях.

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#сша
#военные
#учения
#минобороны
#армения
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КГБ Белоруссии связал теракты СБУ с учениями ОДКБ
11 сентября 2023, 21:07

Фото: iStock/Three Spots

В КГБ Белоруссии предположили, что СБУ (Служба безопасности Украины) могла готовить диверсии против военных в ходе учений ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), сообщает «Белта».
«Почему теракты готовились именно сейчас? КГБ полагает, что это связано с учениями ОДКБ, которые недавно прошли в Беларуси. Любой инцидент с уничтожением военной техники или убийством военнослужащих стал бы новостью мирового масштаба», - прокомментировали ситуацию в ОДКБ. 

Ранее в Белоруссии обезврежены три боевые ячейки иностранных спецслужб. В эфире телеканала «Беларусь 1» также анонсировали, что 11 сентября вечером на телеканале выйдет фильм «На побегушках у СБУ», в котором будут раскрыты подробности задержания.

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#сбу
#белоруссия
#теракт
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В Минпросвещения рассказали о насилии и угрозах в отношении учителей из новых регионов РФ
Замминистра просвещения Бугаев: Учителям из новых регионов РФ угрожают насилием
11 сентября 2023, 20:37

Фото: iStock/AlexLinch

Учителя, которые работаю в новых регионах РФ, постоянно получают угрозы и даже подвергаются насилию с украинской стороны, об этом заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев в интервью «РИА Новости».
«И сейчас угрожают. Те педагоги, которые работают в наших четырех субъектах, находящихся в этой ситуации, это герои, абсолютные герои, потому что с украинской стороны угрожают. И не только угрожают - пытаются применять и различные насильственные действия к педагогам», - прокомментировал ситуацию Бугаев. 

Он также отметил, что несмотря на весь этот ужас, педагоги продолжают выходить на работу.

Бугаев напомним, что школьник в новых регионах России обеспечены бесплатным горячим питанием.

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#школьник
#герои
#педагоги
#минпросвещения
#новые регионы
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Аналитик Дробиз: Рынок алкоголя сегодня стабилен
11 сентября 2023, 19:19

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз заявил о стабильности алкогольного рынка в России.
При этом он отметил, что потребление населением алкоголя выросло за счёт демографического аспекта.

«Сейчас восстанавливается молодежная демография, с каждым годом молодежи в группе населения от 18 до 30, становится больше. Тот провал рождаемости, который был с 1990 по 2002 год закончился. И новое поколение уже вышло в возраст употребления алкоголя», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Дробиз.

Он добавил, что население необходимо призывать к здоровому образу жизни. При этом, по его мнению, сейчас вместе со стабильным потреблением спиртного люди чаще стали заниматься спортом и более ответственно подходить к своему здоровью.

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#демография
#алкоголь
#рынок
#россияне
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В Сергиевом Посаде завершили возведение ЖК-долгостроя более чем на 200 квартир
11 сентября 2023, 18:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Сергиевом Посаде финишировало строительство жилого комплекса «Благовест», квартиры в котором несколько лет ждут более 200 жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
По итогам проверки ведомство выдало ЖК заключение о соответствии проектной документации. Теперь своё жильё получат 208 пострадавших дольщиков.
 
Ранее сообщалось, что окончание строительства намечено на IV квартал текущего года. Однако благодаря увеличению числа рабочих на объекте его сдали раньше намеченного срока.
 
Возведение жилого комплекса началось в 2012 году, но через шесть лет из-за финансовых сложностей застройщика работы остановились. В 2021 году дом передали Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства, и строительные работы возобновились.

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#подмосковье
#московская область
#строители
#дольщики
#жильё
#жилище
#квартиры
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Более 23 тысяч человек присоединились к онлайн-проекту «Здоровое поколение»
11 сентября 2023, 18:41

Фото: iStock/deniskomarov

В апреле 2023 года был запущен Всероссийский благотворительный онлайн-проект «Здоровое поколение», цель которого заключается в формировании для родителей достоверного ресурса о правильном пищевом поведении детей и принципах здорового образа жизни.
Для того, чтобы у детей развивалось правильное представление о питании и здоровом образе жизни, родителям необходимо применять современные знания и исследования области. В этом помогает онлайн-проект «Здоровое поколение», программа которого содержит порядка 250 уроков, изучить их можно бесплатно. В создании материала участвовало более 50 педиатров, эндокринологов, диетологов, психологов, нутрициологов и других профильных специалистов.

На данный момент в программе участвуют более 23 500 человек. ​Бесплатное участие в проекте можно принять с помощью регистрации на сайте https://zdorovoe-pokolenye.ru.

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#сво
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За прошедшую неделю в парках Подмосковья зафиксировано порядка 1,7 млн посещений
11 сентября 2023, 18:32

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В период с 4 по 10 августа в парках и лесопарках Московской области отдохнули порядка 1,7 миллиона человек.

«В наших парках и лесопарках мы создаем все условия для комфортного отдыха. За прошедшую неделю в парках Подмосковья побывали почти 1,7 млн человек, что на 505 тысяч больше, чем год назад. Рост посещаемости наших природных территорий говорит о том, что отдых там становится все более популярным у горожан, поэтому мы будем продолжать работу по обустройству лесных и парковых пространств», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.  

Самым популярным стал парк в городском округе Балашиха «Пехорка», который посетили 76 тысяч человек, на втором месте по популярности Центральный парк культуры и отдыха в Пушкинском – 61 тысяча посещений, а третье место занял парк Сестрорецкий в Клину – 37 тысяч посещений и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

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На трассе М-2 «Крым» закроют движение по мосту через Оку
11 сентября 2023, 18:17

Фото: Минтранс МО

На 102-м км Симферопольского шоссе в Серпухове с 11 сентября закрыли движение автотранспорта по правому мосту через Оку. Причина - проведение капремонта сооружения, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Мост построен в 1965 году, и таких масштабных работ ранее на нем не проводили. Его разберут, заменят пролётное строение, переустроят несущие опоры и усилят фундамент. В итоге габарит проезжей части увеличится с 12 до 15 м, а вместо двух полос движения станет три. 
 
На время работ движение запустят по левому мосту в три полосы: одна – в сторону Тулы, вторая – в сторону Москвы, третья станет реверсивной. Водителям необходимо соблюдать требования временных дорожных знаков и светофоров. Красный крест на светофоре – движение по реверсивной полосе запрещено. Зелёная стрелка – движение разрешено. Если на светофорном табло не светятся знаки, движение по реверсивной полосе запрещено.
 
Завершится капремонт в IV квартале 2025 года.
 
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