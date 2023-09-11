Украина собирается продать имущество Артемия Лебедева в Киеве

Фото: РИА Новости/Ирина Мотина
Отмечается, что квартиры Лебедева, одна из них площадью в 138,5 квадратных метров, вторая – 193,2, также принадлежали совладельцу его студии дизайна — программисту Константину Моршневу.
Ранее Высший антикоррупционный суд Украины изъял у Лебедева все киевское имущество.
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