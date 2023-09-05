Украина только выигрывает от отсутствия зерновой сделки

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«Но парадокс еще в чем состоит? Естественно, мы не можем оторваться от украинских отгрузок, или украинские от наших (отгрузки идут в одном бассейне - черноморском). И Украина грузится по тем же ценам, что и мы сегодня. И Украина выигрывает от отсутствия зерновой сделки - ведь тот крайне низкий уровень цен был продиктован условиями самой сделки», - объяснил ситуацию Злочевский.
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