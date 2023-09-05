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Украина только выигрывает от отсутствия зерновой сделки

РЗС: Киев выигрывает от отсутствия зерновой сделки из-за выросших цен на пшеницу
05 сентября 2023, 14:35
Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

Прекращение зерновой сделки стало выгодным для России в финансовом плане, однако, аналогичное влияние это обстоятельство оказало и на Украину, заявил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Эксперт напомнил, что после прекращения зерновой сделки Россия начала грузиться по цене в 254 доллара за тонну пшеницы, больше не имея фундамента под дисконтом.

«Но парадокс еще в чем состоит? Естественно, мы не можем оторваться от украинских отгрузок, или украинские от наших (отгрузки идут в одном бассейне - черноморском). И Украина грузится по тем же ценам, что и мы сегодня. И Украина выигрывает от отсутствия зерновой сделки - ведь тот крайне низкий уровень цен был продиктован условиями самой сделки», - объяснил ситуацию Злочевский.


Несмотря на это, ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия реанимирует зерновую сделку после выполнения всех договоренностей.

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#россия
#украина
#зерновая сделка
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Специалисты проведут реконструкцию Центра реабилитации «Ясенки»
05 сентября 2023, 15:16

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении конкурса на выполнение работ по реконструкции здания Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» в Вороновском поселении.

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова рассказала о проведении конкурса на проведение работ по реконструкции, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Приём заявок уже стартовал и завершится 15 сентября. Оставить заявку можно на сайте. 

После заключения контракта подрядчику необходимо будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, выполнить реконструкцию объекта капитального строительства и поставить необходимое оборудование.

Также, в рамках проекта нужно будет оборудовать бассейн для плавания.

Завершение работ намечается на 2024 год.

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#специалисты
#министр
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С открытием МЦД-4 проезд для жителей Подмосковья значительно подешевеет
05 сентября 2023, 15:16

Фото: Минтранс МО

После открытия четвёртой ветки Московских центральных диаметров проезд станет значительно дешевле. Для некоторых пассажиров стоимость поездок снизится в три раза раз, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
В преддверии открытия МЦД-4 там рассказали о тарифных зонах. 

Зона Центральная включает поездки от станции Внуково до Реутова. В эту зону также входит Киевский вокзал. Стоимость разовой поездки по билету «Кошелёк» карты «Тройка» с учётом бесплатной пересадки на метро и МЦК составит 50 руб.

Зона Пригород – это зоны от Апрелевки до Лесного городка и от Никольского до Железнодорожной. Разовая поездка будет стоить 65 руб.

Зона Дальняя – от Нары до Дачной и от Чёрного до Крутого. Цена разовой поездки составит 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону.  На МЦД-4 пассажиры смогут бесплатно совершать пересадку на метро, МЦК и другие диаметры. Все льготники, пользующиеся бесплатным проездом в пригородных электричках и на поездах, по МЦД-4 тоже смогут ездить бесплатно.

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#минтранс мо
#транспорт
#проезд
#мцд-4
#подмосковье
#московская область
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Захарова осудила решение фонда Нобеля не допускать послов из России
Захарова в ходе брифинга осудила решение фонда Нобеля
05 сентября 2023, 15:06

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ фонда Нобеля приглашать российского посла на церемонию вручения Нобелевской премии малодушием и недальновидностью. Об этом она сообщила в ходе брифинга.
Ранее пресс-служба Нобелевского фонда сообщала, что послы из России и Белоруссии вновь смогут присутствовать на церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Однако МИД Эстонии заявило, что это неправильное решение, и сделало акцент на необходимости продолжения изоляции россиян и белорусов на международной арене. После этого фонд Нобеля пересмотрел своё решение и отменил его.

Захарова заявила, что отмена принятого решения из-за мнения властей других государств – это «неумение отстоять свои принципиальные, как они же и говорят, позиции».

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#мид рф
#мария захарова
#премия
#россия
#швеция
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В Подмосковье стартовали детские экскурсии на самокатах и велосипедах по историческим местам
05 сентября 2023, 14:48

Фото: пресс-служба проекта

В городском округе Химки стартовал уникальный социальный проект «ЮИД в движении. Россия – моя страна». Программа включает культурно-просветительские экскурсионные прогулки по историческим местам на самокатах и велосипедах. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения ЮИД в Московской области.
Экскурсии позволят детям, подросткам и их родителям не только изучить национальную культуру и достижения российского общества, но и получить знания и навыки по безопасности дорожного движения. На церемонию открытия проекта пригласили отряды ЮИД, школьников, педагогов и волонтёров. 
«Во время экскурсий ребята узнают о достопримечательностях родного города и одновременно получают знания по безопасному поведению на дороге. Примечательно, что обучающая прогулка в рамках проекта «ЮИД в движении» совпала с Единым днём профилактики детского травматизма», – сказала гендиректор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Ирина Скалябина
Волонтёры раздали юным участникам мероприятия световозвращающие жилеты и листовки с маршрутом экскурсии, помогли закрепить средства индивидуальной защиты. После этого прошёл инструктаж. Ребята узнали о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах, о взаимодействии с пешеходами, о правилах пересечения регулируемых и нерегулируемых переходов.
 
Далее участники отправились в путешествие по городскому округу Химки с профессиональным экскурсоводом. Маршрут прошёл по историческим точкам города. Ребята посетили Богоявленский храм, посмотрели фронтовой истребитель Ла-7, арку «Царское шоссе», центральную площадь города, сквер имени М.Д. Рубцовой и часовню Сергея Радонежского. 
 
Всего в сентябре в городском округе запланировано 15 таких экскурсий, на которые может попасть любой желающий. Для этого нужно перейти по ссылке и заполнить заявку на участие в проекте. 
 
Проект реализуется в период проведения в Московской области комплексного информационно-профилактического мероприятия «Внимание – дети!». Организаторами выступают Министерство просвещения России, Госавтоинспекция МВД России и Общероссийская общественная детско-юношеская организация по пропаганде безопасности дорожного движения ЮИД.

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#подмосковье
#московская область
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Названа дата открытия станции метро в аэропорту Внуково
Запуск станции метро «Аэропорт Внуково» состоится 6 сентября
05 сентября 2023, 14:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

Новую станцию метро «Аэропорт Внуково», откроют для пассажиров 6 сентября. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на источник, близкий к столичному департаменту транспорта.
По информации издания, открытие станции метро пройдет 6 сентября. Добраться до терминала Внуково жители и гости столицы смогут по подземному переходу, который соединяет станцию с терминалом.  

Отметается, что общая площадь комплекса составляет 12,6 тыс. кв. метров. На стенах станции размещены портреты известных авиаконструкторов советских времен. В настоящее время, инспекторы проводят заключительные этапы проверки перед запуском движения на станции. 

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#метро
#внуково
#мцд
#тестирование
#жители
#станции
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Мытищинский стадион «Дружба» открыт после реконструкции
05 сентября 2023, 14:40

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В микрорайоне «Дружба» городского округа Мытищи открыли физкультурно оздоровительный центр с одноимённым названием.
Открытие нового спорткомплекса приурочили к празднованию юбилея Мытищинского края, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы по реконструкции спортивного комплекса проводились в рамках муниципальной программы округа.


Специалисты обновили дренажную систему футбольного поля, оборудовали вокруг поля беговые дорожки, также появилась новая волейбольная площадка, сектор уличных тренажёров и зона для занятий боксом. А зимой специалисты оборудуют хоккейную коробку.

Торжественное мероприятие посетила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. 

Гости мероприятия могли принять участие в мастер-классе, которое проводил чемпион мира по боксу Сергей Акопян.

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#мытищи
#стадион
#программа
#юлия купецкая
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HR-эксперт Юрчихина озвучила основную ошибку на собеседовании
HR-эксперт Юрчихина: Ошибка на собеседовании – приукрашивать достижения
05 сентября 2023, 14:26

Фото: istockphoto.com/BartekSzewczyk

HR-консультант Анастасия Юрчихина заявила, что основными ошибками на собеседованиях являются недостаточная подготовка, желание кандидатов приукрасить свои навыки и достижения, а также невнятный рассказ о себе.
Ошибкой является и обесценивание своих навыков и талантов, которое также встречается у многих в ходе собеседования.

Она рекомендовала к собеседованию подготовить рассказ о себе с чётким обозначением своих сильных и слабых сторон.

«Первая встреча с представителем компании нацелена на самопрезентацию: рассказ о своем профессиональном пути, сильных и слабых сторонах. Часть соискателей теряются, в стрессовой ситуации не могут вспомнить примеры своих успехов или неудач. Ситуация усугубляется, если собеседование проходит на неродном языке, и здесь могут провалиться даже крепкие кандидаты», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Юрчихина.

Она добавила, что даже талантливые люди не всегда могут на собеседовании продемонстрировать достойно свои навыки.

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#собеседование
#работа
#рекомендации
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Граждане Белоруссии больше не смогут получать паспорта за границей
05 сентября 2023, 14:23

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Диппредставительства Белоруссии и консульские учреждения перестанут выдавать и продлевать паспорта белорусам, проживающим за границей, об этом говорится в президентском указе, размещенном на официальном сайте правительства РБ.
Ранее получать новые и продлевать старые паспорта граждане Белоруссии могли в посольствах и консульствах за границей. Теперь же сделать это можно только в «органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства».

Отмечается, что те, кто уже успел подать заявку на получении или смену документов, процедура пройдет в прежнем формате. 

Также некоторые действия с имуществом, документами и иные административные процедуры можно будет выполнить только на территории РБ.

В тексте сообщения отмечено, что правительству поручено реализовать новые меры в течении трех месяцев.

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#белоруссия
#паспорт
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Схему перепродажи военной амуниции раскрыли украинские спецслужбы
05 сентября 2023, 14:22

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины раскрыло преступную схему хищения и перепродажи военной амуниции через интернет-платформу. В махинациях замешаны украинские военнослужащие.
Об этом сотрудники ДБР сообщили в своем официальном телеграм-канале. Сообщается, что злоумышленники реализовывали через интернет-ресурс термобелье, военную форму, обувь, саперные лопатки, фляги, термосы и так далее. Все изделия были маркированы специальной меткой: «Собственность ВСУ. Не для продажи». Правонарушители развернули свою деятельность на территории Хмельницкой области в городе Каменец-Подольском.

Как сообщили в ГБР, в схеме задействовано как минимум двое военных и трое гражданских лиц. Военнослужащие похищали форму и снаряжение, а гражданские налаживали сбыт украденного. Украинские силовики провели 15 обысков, в результате которых были изъяты деньги, банковские карты, записи из «черной бухгалтерии», а также тысячи единиц войскового снаряжения. По уголовной статье «Похищение и присвоение военного имущества» санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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