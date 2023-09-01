Украина внесла Mars и PepsiCo в список «международных спонсоров войны»

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Корпорации Mars и PepsiCo были внесены на Украине в перечень «спонсоров войны» за работу на территории России. Об этом в своём Telegram-канале сообщило Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК).
В агентстве отметили, что корпорации, несмотря на обещания сократить свой бизнес, прекратить рекламную деятельность и производство своей продукции, продолжают функционировать на территории России.
В НАПК обвинили эти организации в том, что они «не выбирали сторону» в конфликте на Украине.
Напомним, что в список «спонсоров войны» на Украине уже добавлены такие крупные компании как: банковская группа Raiffeisen Bank, американская Procter&Gamble, французская сеть, продающая товары для ремонта, Leroy Merlin, табачные компании Philip Morris и Japan Tobacco и другие.
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Анастасия Чинкова