Украина внесла немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»

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Украинское правительство расширило список «международных спонсоров войны», добавив в него крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли Knauf. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) страны.
Сообщается, что такое решения приняли из-за отказа Knauf покидать российский рынок. По информации НАПК, в 2022 году немецкая компания уплатила 117 миллионов долларов налогов в бюджет Российской Федерации.
Украина начала составлять список «международных спонсоров войны» в связи с проведением российской специальной военной операции. Представители ведомства много раз заявляли, что таким образом они рассчитывают заставить зарубежные компании отказаться о ведения бизнеса в России.
Ранее сообщалось, что бывшей владелице сети кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой грозит до 5 лет тюремного заключения за неуплату налогов и махинациями с бизнесом, который она недавно продала. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«НАПК внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли Knauf в перечень международных спонсоров войны», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что бывшей владелице сети кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой грозит до 5 лет тюремного заключения за неуплату налогов и махинациями с бизнесом, который она недавно продала. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак