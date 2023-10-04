Украинец, атаковавший российский самолет А-50 под Минском рассказал о себе

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Гражданин Украины Николай Швец, обвиняемый в Белоруссии в атаке на российский военный самолет А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля, опроверг слухи о том, что он актер. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1». Он добавил, что на родине у него есть друзья, которые могут подтвердить это.
Он также добавил, что слухи о том, что атаку на российский самолет устроили белорусские оппозиционеры, лично он расценивает, как предательство.
«Что я чувствую, когда меня называют актером? Я чувствую только одно — предательство. СМИ это (атака на А-50 — прим. ред.) преподносится, как будто бы белорусские партизаны это все сделали… Я остался здесь. Как это все можно назвать? Меня бросили, меня забыли, меня предали», — указал Швец.
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