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Украинец, атаковавший российский самолет А-50 под Минском рассказал о себе

Атаковавший российский самолет А-50 под Минском украинец заявил, что он не актер
04 октября 2023, 07:43
Фото: istock / Vital Hil

Фото: istock / Vital Hil

Гражданин Украины Николай Швец, обвиняемый в Белоруссии в атаке на российский военный самолет А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля, опроверг слухи о том, что он актер. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1». Он добавил, что на родине у него есть друзья, которые могут подтвердить это.

Он также добавил, что слухи о том, что атаку на российский самолет устроили белорусские оппозиционеры, лично он расценивает, как предательство.

«Что я чувствую, когда меня называют актером? Я чувствую только одно — предательство. СМИ это (атака на А-50 — прим. ред.) преподносится, как будто бы белорусские партизаны это все сделали… Я остался здесь. Как это все можно назвать? Меня бросили, меня забыли, меня предали», — указал Швец.

Ранее Генерал-майор в отставке Владимир Попов отметил высокую эффективность российских самолетов А-50. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#самолет
#актёр
#сми
#атака
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Турист из Финляндии Перттула оценил влияние санкций на Россию
Турист из Финляндии Перттула: Санкции не повлияли на Санкт-Петербург
04 октября 2023, 05:40

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Турист из Финляндии Юха Перттула поделился с газетой Iltalehti впечатлениями от поездки в Санкт-Петербург.
По словам мужчины, пограничники тщательно провели с ним беседу, но при этом были дружелюбны. Турист отметил, что за последние двадцать лет десятки раз побывал в России, и даже жил какое-то время в Санкт-Петербурге. Он оценил влияние западных санкций на российских город и отметил, что ничего не поменялось — «город выглядит так же, как и раньше».

Перттула добавил, что антироссийские санкции привели к производству товаров, которые раньше импортировались, внутри страны.

«Заводы работают на полную мощность. От представителя одного кадрового агентства я услышал, что сейчас наблюдается острая нехватка рабочей силы», — цитирует издание слова собеседника.

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#турист
#россия
#санкт-петербург
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Экономист Казанцева предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ
04 октября 2023, 04:12

Фото: Фотобанк Московской области

Экономист Наталья Казанцева рассказала, что в России с октября вступили в силу новые правила оплаты услуг ЖКХ. Об этом пишет «Прайм».
Отмечается, что ранее нормы ГК РФ не содержали касательно общего имущества нескольких собственников. Согласно нововведениям, если незапланированные траты на содержание общедомового имущества возникли по вине кого-то из собственников, оплачивать их будет нарушитель, а не управляющая компания. Среди таких случаев акты вандализма, засорение мусоропроводов и загрязнение поверхностей.

«Раньше управляющим компаниям приходилось устранять эти поломки за свой счет. Теперь же появилась возможность возмещать убытки за счет виновников, если, конечно, их вина будет доказана», — цитирует агентство слова Казанцевой.

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#управляющая компания
#траты
#счёт
#рф
#жкх
#россия
#эксперт
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ВНИИ ГОЧС: На этой неделе пожарная опасность грозит пятнадцати регионам РФ
04 октября 2023, 03:18

Фото: iStock/Gilitukha

На этой неделе сразу в 15 регионах России сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на сайт Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Согласно сообщению на сайте института, речь идёт о шести субъектах Центрального федерального округа, в числе которых Белгородская, Липецкая, Брянская, Курская, Тамбовская и Воронежская области, семи субъектах Приволжского федерального округа (республики Татарстан, Мордовия, Башкортостан, Пензенская, Самарская, Оренбургская и Саратовская области), а также двух субъектах Южного ФО — Краснодарском крае и Волгоградской области.

Кроме того, предупреждают эксперты ВНИИ ГОЧС, сохраняются единичные риски возникновения природных пожаров в Уральском федеральном округе (Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, а также территория Ханты-Мансийского автономного округа).

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#пожары
#опасность
#чс
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Жители Гросенхайна отказались строить военный завод из страха перед Путиным
NYT: Жители Гросенхайна отказались строить военный завод из страха перед Путиным
04 октября 2023, 03:01

Фото: iStock/bluejayphoto

Население города Гросенхайн в Германии выступило против строительства предприятия по производству снарядов для Украины из-за страха перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет New York Times.
«Шестнадцать из двадцати двух членов городского совета подписали письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом заблокировать проект. Некоторые в Гроссенхайне опасались, что завод разгневает президента России Владимира Путина», — говорится в публикации.

Обозреватели добавили, что подобная позиция жителей города может отражать недовольство немцев снабжением Киева оружием.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#россия
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#проект
#предприятия
#евросоюз
#германия
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«Известия»: В России стало больше людей с зарплатой свыше 100 тысяч рублей
04 октября 2023, 02:16

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Россиян с зарплатой cвыше 100 тысяч рублей стало больше на 2 миллиона, и за последние два года выросло на 72%. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, на которое ссылаются «Известия».
По информации издания, количество работников крупных и средних предприятий с подобным доходом к апрелю 2023 года достигло 4,88 млн человек. Больше всего специалистов с таким уровнем зарплат работают в сфере добычи полезных ископаемых, финансах и страховании, а также в области информации и связи. Меньше всего — в сельском хозяйстве. 

Рост заработной платы, как отмечают эксперты, происходит на фоне кадрового голода, а также из-за увеличения числа госзаказов. Однако дальнейшее её повышение может повлечь за собой разгон инфляции.

Среднемесячная зарплата в Московской области с января по июль составила 78 тыс. рублей, сообщили в Мосстате. Отмечается, что самые высокие зарплаты получают работники финансовой и страховой деятельности, информации и связи, а также научной и технической областей.

Зарплаты государственных служащих, бюджетников и гражданского персонала военных частей в России увеличат на 5,5% с 1 октября. Это включает в себя работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

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#работники
#зарплата
#доходы
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Эксперт Лукацкий предупредил о смартфонах со встроенными вирусами
Эксперт Лукацкий: В китайских смартфонах могут быть предустановлены вирусы
04 октября 2023, 02:12

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий предупредил, что на новом смартфоне может быть предустановлена вредоносная программа. Рекомендации, как защититься от покупки заражённого гаджета, он дал в интервью радио Sputnik.
Специалист пояснил, что производители могут устанавливать на смартфоны вредоносные программы с целью получения после продажи информации о действиях пользователей. По его словам, в большинстве случаев заражёнными являются китайские устройства.

Лукацкий считает, что производители дешёвых смартфонов хотят завладеть персональными данными покупателей для их последующей перепродажи.

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#производители
#смартфон
#вирус
#россия
#эксперт
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Минфин выступил за легализацию торговли алкоголем онлайн
04 октября 2023, 00:48

Фото: iStock/ValentynVolkov

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совфеде заявил, что ведомство поддерживает онлайн-продажу алкогольных напитков. Однако итоговая договорённость по этому вопросу пока не достигнута, пишут «Известия».
«Вы знаете, тема у нас в правительстве обсуждалась, она достаточно дискуссионная. У нас есть ведомства, которые ее поддерживают, в данном случае — Минфин. Есть ведомства, которые категорически против», — цитирует издание слова министра.

Силуанов отметил, что у данной меры есть и плюсы, и ​минусы. При этом преимуществ ​при условии контроля за ситуацией больше, так как в интернете продаётся много ​алкоголя низкого ​качества, пояснил он.


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#антон силуанов
#онлайн
#меры
#минфин
#рф
#алкоголь
#продажа
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Власти Карелии начали бесплатную раздачу земельных участков героям СВО
04 октября 2023, 00:38

Фото: РИА Новости/Илья Тимин

В Республике Карелия началась реализация ранее принятого регионального закона о предоставлении бесплатных участков земли военнослужащим-героям специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС. Как рассказал в соцсетях глава законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, первый земельный участок уже получил житель Петрозаводска, который до этого был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
«Наш закон о бесплатной земле для отличившихся участников СВО заработал. Первым в Карелии земельный участок получил петрозаводчанин, награжденный медалью ордена "За заслуги перед Отечеством". Боец выбрал Кондопожский район, село Янишполе. Всего на сегодняшний день в республике подано 11 таких заявлений», — отметил карельский спикер.

Элиссан Шандалович добавил, что поддержка бойцов-участников спецоперации и членов их семей является одним из приоритетов деятельности властей республики, поскольку эта задача поставлена непосредственно президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно принятому в Карелии закону, получить бесплатный земельный участок могут либо участники СВО, удостоенные звания Героя России или награждённые российскими орденами, либо же члены семей погибших в ходе спецоперации военнослужащих. Эту землю можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства, а также для ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ребята, которые приняли участие в специальной военной операции, являются настоящими героями и для них необходимо обеспечить государственную поддержку по всем направлениям.

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#земля
#сво
#закон
#герои
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Вильфанд: В сентябре в Москве было побито семь метеорологических рекордов
04 октября 2023, 00:16

Фото: iStock/VvoeVale

В минувшем месяце в столице оказались побиты сразу семь установленных ранее метеорологических рекордов. В частности, среднее атмосферное давление в этом месяце оказалось самым высоким за всю историю наблюдений. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, ссылаясь на данные Метеорологической обсерватории МГУ.
«Сентябрь оказался не только самым тёплым и сухим, как сообщалось ранее, он установил ещё целый ряд рекордов. Во-первых, среднее атмосферное давление в этом месяце оказалось самым высоким за всю историю наблюдений. Во-вторых, количество облачности оказалось самым минимальным. Кроме того, установлен рекорд по суммарному излучению солнца. Энергия солнечных лучей оказалась максимальной, также сентябрь стал самым светлым за весь период метеонаблюдений», — отметил метеоролог.

Напомним, что сентябрь в этом году в европейской части России оказался предельно теплым. В Москве средняя температура за первый месяц осени практически на 3 градуса превышает норму. В целом, минувший месяц может стать самым теплым за последние 50 лет. Подобная погодная ситуация складывается и в Санкт-Петербурге.

Однако уже в октябре Россию ожидает резкое похолодание: начнутся кратковременные дожди и усилиться ветер, температура упадет минимум на 5 градусов Цельсия до 12… 17 градусов. Но, октябрьская температура, все еще будет выше нормы на 1-1,5 градуса.

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#погода
#метеобюро
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