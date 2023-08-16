Украинец отправился в колонию за хакерские атаки на российские интернет-ресурсы

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал Носачева в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации) и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении. Также он обязан будет выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
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