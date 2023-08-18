Украинка бросила ВСУ ради воссоединения с семьей в ДНР

Общий вес рюкзака школьника и его содержимого не должен превышать 1,5 кг. Об этом заявил главный детский врач травматолог-ортопед, главврач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев. В преддверии нового учебного года она рассказа, что ещё нужно учесть, выбирая портфель.