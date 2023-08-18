Украинка бросила ВСУ ради воссоединения с семьей в ДНР

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Военнослужащая ВСУ оставила службу в украинской армии, чтобы переехать к своей семье в ДНР. Об этом она рассказала изданию РИА Новости.
Собеседница издания сообщила, что добиралась на территорию республики через Германию и Грузию.
Она заявила, что подписала контракт с ВСУ в 2019 году и служила поваром в военном госпитале. До окончания военных действий, заключившие контракт должны служить в рядах украинской армии, однако, она покинула страну. По словам бывшей военнослужащей, на Украине она считается дезертиром.
Женщина также сообщила, что то, что происходит на Украине ей не нравится и в какой-то момент так получилось, что ее семья покинула страну, а она осталась. Добиралась украинка через Германию и Грузию. Прибыв на территорию РФ она заявила, что намерена получить российское гражданство и призвала тех, кто хочет покинуть Украину и боится, уезжать.
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Она заявила, что подписала контракт с ВСУ в 2019 году и служила поваром в военном госпитале. До окончания военных действий, заключившие контракт должны служить в рядах украинской армии, однако, она покинула страну. По словам бывшей военнослужащей, на Украине она считается дезертиром.
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Анастасия Крестьянова