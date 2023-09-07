Украинская блогерша Коряк назвала боевиков ВСУ «мясом»

Блогерша-миллионик из Харькова Татьяна Коряк назвала украинских бойцов «мясом», у которого «нет шансов». Об этом пишут «Вести.ua».
В публикации говорится, что Коряк в сторис Instagram* отвечала на вопросы подписчиков, одна из которых пожаловалась, что ее ребенок «плачет о папе», отправившемся на фронт, «пока другие уезжают из страны». На что блогерша ответила: «Другие не должны страдать, если проблемы у нее в жизни».
Кроме того, Татьяна Коряк в другом посте написала, что Киев набирает в армию «мужчин без опыта», или «мясо», у которого нет никаких шансов. Блогерша также задалась вопросом, почему нельзя решить конфликт переговорами.
По информации издания, Коряк, на которую подписаны более миллиона человек, родилась в Артемовске. До российской СВО она жила в Харькове, а после вместе с мужем уехала на Бали.
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Кроме того, Татьяна Коряк в другом посте написала, что Киев набирает в армию «мужчин без опыта», или «мясо», у которого нет никаких шансов. Блогерша также задалась вопросом, почему нельзя решить конфликт переговорами.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Диана Аванесян