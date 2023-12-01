Украинские дальнобойщики прекратили голодовку на границе с Польшей

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Украинские дальнобойщики, которые несколько часов назад объявили голодовку на одном из контрольно-пропускных пунктов, находящемся на границе с Польшей, заявили о ее прекращении. Об этом заявил украинский телеканал «Общественное» в телеграм-канале.
Сегодня сообщалось, что водители заблокировали КПП «Краковец — Корчева». Их требованием стало увеличение количеством грузовиков, которые пропускает пограничный пункт. Они заявляли, что польские протестующие не пропускают бензовозы и фуры со скоропортящимися продуктами.
Ранее сообщалось, что большинство польских граждан перестали доверять президенту Анджею Дуде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Украинские водители на заблокированном пункте пропуска «Краковец — Корчева» приостановили голодовку после переговоров с польскими забастовщиками: договорились, что польская сторона будет пропускать семь грузовиков в час, а гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди», — сообщает украинское издание.
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Алина Юрчак