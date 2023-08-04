Украинские дипломаты не хотят возвращаться в страну

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Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться в страну из зарубежных командировок, сообщает «Зеркало недели».
«С начала 2022 года из посольств Украины за рубежом не вернулись от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств, однако на практике эти цифры могут быть еще большими», - прокомментировали ситуацию в издании.
К примеру, из США в прошлом году должны были вернуться 20 сотрудников, однако, вернулся только один.
Ранее в Bloomberg заявили, что Украина нуждается в том, чтобы покинувшие ее женщины, вернулись назад. При этом, в Bloomberg пообщались с некоторыми женщинами, покинувшими страну, и выяснили, что домой они совсем не торопятся. Большинство из них заявляют, что совершенно комфортно чувствуют себя в европейских странах.
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