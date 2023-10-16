Украинские уклонисты рассказали о медведях и снайперах на границе с Румынией

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Мужчины, уклоняющиеся от армии на Украине, рассказали, что на границе с Румынией им приходится опасаться снайперов и медведей. Об этом пишет Business Insider.
Один из уклонистов по имени Артём заявил, что попытки незаконно пересечь границу с Румынией связаны для украинцев с высоким риском.
Артёма вместе с другими гражданами Украины задержали в тот момент, когда они сходили с поезда за 30 км до украино-румынской границы.
Журналисты уточнили, что для побега в Румынию украинцам придётся перейти через Карпатские горы, где можно встретить диких зверей.
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«Молодые ребята на пропускном пункте рядом с границей предупредили меня, что в лесах полно медведей и снайперов», — цитирует издание слова собеседника.
Журналисты уточнили, что для побега в Румынию украинцам придётся перейти через Карпатские горы, где можно встретить диких зверей.
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Диана Аванесян