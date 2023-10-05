Украинские власти массово избавляются от русскоязычных книг

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Из библиотек Киевской области изъяли более 400 тысяч русскоязычных книг, об этом сообщает департамент культуры и туризма Киевской областной военной администрации в своем Telegram-канале.
«Из библиотек Киевской области уже изъято более 400 тысяч экземпляров русскоязычных книг и изданий русских авторов. Процесс извлечения таких изданий и пополнения фондов библиотек региона продолжается», - прокомментировала ситуацию директор департамента Анна Куценко.
Она также заявила, что изъятые книги будут переведены на украинский язык и вернут на свои места. При этом, что станет с русскоязычными книгами - Куценко не уточнила.
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