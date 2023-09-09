Украинские военкомы признали годным к службе мужчину без кисти руки

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Житель города Шостка в Сумской области Украины Александр Денисенко был признан годным к воинской службе, несмотря на то, что у него с детства нет кисти руки (осталась только культя после ампутации) и поврежден глаз, из-за чего он испытывает серьезные проблемы со зрением.
Радостные военкомы, заполучив еще одну мощную боевую единицу, пообещали Александру, что подберут ему легкую и необременительную службу. Рассказанная история вызвала волну гневных откликов читателей, которые советовали работникам военкомата вернуть из-за границы и отправить воевать своих «мажорных сыновей». А Денисенко между тем уже получил обмундирование.
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