Украинский наркокартель «Химпром» имеет поддержку в Верховной раде

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Организатор и руководитель «Химпрома» Буркин привлек к сотрудничеству с организацией и депутатов Верховной рады, в частности, Игоря Копытина. Это было сделано Буркиным как для прикрытия ОПГ, так и для создания себе положительного имиджа и повышения авторитета. Кроме того, по словам собеседника агентства, к прикрытию деятельности «Химпрома» имеют отношение также правоохранители из офиса генерального прокурора Украины, СБУ, Главного управления разведки, Государственного бюро расследований, Национальной полиции, Департамента киберполиции и других структур, некоторые судьи, сотрудники Государственной миграционной службы. Привлек Буркин и некоторых журналистов и блогеров.
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