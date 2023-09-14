Украинский политолог Сергей Дацюк заявил, что по завершению украинского конфликта с Россией в стране может начаться гражданская война. По его мнению, именно определенные политические силы закладывают противостояния внутри государства.
«Оно вот так и устроено, что у нас не только РФ враги, но и еще большая часть украинцев тоже враги. Тогда Украина обречена. Независимо от того, выгодно это или невыгодно. В ситуации победы мир на Украине не наступает, потому что разворачивается гражданская война», — сказал Дацюк на Youtube-канале «Александр ШЕЛЕСТ».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян