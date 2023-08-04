Украинский полицейский изнасиловал десятилетнюю девочку

Фото: istockphoto/7713Photography
В Киеве задержан офицер полиции по обвинению в изнасиловании десятилетней девочки. Речь идет об участковом инспекторе из города Чайки в Киевской области.
Обвиняемый пока отрицает свою вину. В случае, если она будет доказана, бывшему офицеру полиции может грозить от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Читайте также:
На Украине разоблачили преступную группу, торговавшую младенцами
В Одесской области загорелась нефтебаза
Житель Львова получил штраф за прослушивание песни Лепса
Александр Бойцов