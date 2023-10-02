Украинского олигарха Коломойского* внесли в список террористов и экстремистов

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«Коломойский* Игорь Валерьевич, 13.02.1963 г.р. Днепропетровск Украинской ССР», - сообщается в документе Росфинмониторинга.
По информации из открытых источников, Коломойский* – основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа. Занимает восьмое место в рейтинге самых богатых людей Украины (2020) с состоянием в 1 млрд долларов.
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