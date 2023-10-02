Украинского олигарха Коломойского* внесли в список террористов и экстремистов

Для участия в конкурсе необходимо разместить фотографию осеннего леса в закрепленном сообщении в телеграм-канале подмосковного Комлесхоза под постом фотоконкурса или в чатах лесничеств. Нужно подписать когда и где сделана фотография и поставить хештег #краскиосени2023.

Специалисты опубликуют самые красивые фотографии, а в начале ноября будут выбраны 5 самых красивых фотографий. Победителей конкурса ждут подарки

Фотоконкурс продлится до 1 ноября 2023 года.

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