Украинцев предупредили о длительном отключении электричества зимой

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил жителей о возможных длительных отключениях электроэнергии предстоящей зимой. Об этом в своём Telegram-канале сообщает издание «Страна».
Ранее Галущенко призвал жителей приобрести автономные генераторы, чтобы иметь некоторый запас электроэнергии на случай отключения общей системы.
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