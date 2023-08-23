Украинцы массово бегут из страны

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«Отсутствие перспективы окончания конфликта означает для Украины медленную агонию. Серьезной проблемой является большая эмиграция, люди бегут из страны, потому что у них нет надежды на окончание боевых действий», - прокомментировал ситуацию Скшипчак.
По мнению генерала, чтобы люди начали возвращаться на Украину - властям придется создать необходимые условия для этого.
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