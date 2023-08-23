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Украинцы массово бегут из страны

Генерал Скшипчак: Украинцы массово бегут из страны из-за отказа Зеленского от мира
23 августа 2023, 14:51

Фото: iStock/ArtMassa

Украинцы массово бегут из страны, после отказа Владимира Зеленского от мирных переговоров, написал польский генерал Вальдемар Скшипчак в статье для Wprost.
«Отсутствие перспективы окончания конфликта означает для Украины медленную агонию. Серьезной проблемой является большая эмиграция, люди бегут из страны, потому что у них нет надежды на окончание боевых действий», - прокомментировал ситуацию Скшипчак.

По мнению генерала, чтобы люди начали возвращаться на Украину - властям придется создать необходимые условия для этого.


Ранее в Bloomberg заявили, что Украина нуждается в том, чтобы покинувшие ее женщины, вернулись назад. По данным, которые собрали аналитики агентства, отсутствие уехавших женщин обходится Украине в десять процентов ее ВВП. Киеву также не хватает 4,5 миллиона рабочих, чтобы восстановить разрушенную страну.

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#украина
#беженцы
#владимир зеленский
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В Чехове продолжается ремонт покрытия на региональных дорогах
23 августа 2023, 15:20

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В городском округе Чехов продолжается ремонт региональных дорог, который проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает, что специалисты приступили к фрезерованию покрытия на участке дороги от деревни Пешково до трассы А-108 у деревни Плешкино.

Замена порядка 4 км дорожного полотна обеспечит комфортный проезд более 4 тысяч автомобилистов к образовательным учреждениям, амбулатории, отделению почты, трассам М-2 «Крым» и А-108. 


Также специалисты завершили укладку более 6 км асфальтобетонного покрытия на участке дороги «Дубна — Стремилово», который соединяет деревню Булычёво и село Дубна.

В рамках работ, специалисты нанесут новую разметку и проведут укрепление обочин.

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В Подмосковье заработал федеральный ресурсный центр переподготовки кадров для туристической отрасли
Ресурсный центр подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства заработал в Подмосковье
23 августа 2023, 15:14

Фото: Радио 1

Подмосковье усиливает кадровый потенциал в сфере туризма. Федеральный ресурсный центр подготовки кадров для туристической отрасли открылся в регионе на базе РГУТИС, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: Радио 1

«В Московской области для туризма есть все, на любой вкус и на разнообразные пожелания. Сейчас мы самый активно развивающийся регион по количеству кэмпингов. Нас очень радует, что именно на нашей территории находится ресурсный центр для подготовки кадров, и есть направления, которые будут подготавливаться и улучшаться в будущем. Туризм самая обширная сфера, это, и дороги, и рестораны, и общественное питание, вся жизнь. Наш губернатор, Андрей Воробьев уделяет большое внимание благоустройству подмосковных парков, в которые мы активно вовлекаем жителей и гостей региона, поэтому квалифицированные кадры сейчас нужны как никогда», - рассказал заместитель министра культуры и туризма Московской области Алексей Шимко. 

Фото: Радио 1

Отметим, что переподготовка в центре будет проходить с середины сентября по середину декабря в смешанном формате: в виде очных и дистанционных занятий, практических занятий на предприятиях индустрии туризма, самостоятельной работы. По итогам обучения слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке. Для слушателей в центре обучение будет проводиться на бесплатной основе.

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В Чехове продолжается ремонт покрытия на региональных дорогах. 

Самым популярным вариантом оплаты проезда в автобусах Мострансавто оказались банковские карты. 

Более 17,6 тыс. пассажиров воспользовались речным транспортом Подмосковья. 

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#диплом
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Бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков возглавил ОСК
Бывший первый зампред ВТБ Пучков назначен гендиректором ОСК
23 августа 2023, 15:13

Экс-зампред ВТБ Андрей Пучков назначен генеральным директором «Объединенной судостроительной корпорации», сообщает пресс-служба Минпромторга.
Должность генерального директора прежде занимал Алексей Рахманов. Отмечается, что он руководил корпорацией с 2014 года.

Пресс-служба приводит слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который выразил прежнему руководителю организации слова благодарности и отметил его плодотворную работу. 

Мантуров также сообщил, что лично утвердил на занимаемую должность Пучкова, а также утвердил состав директоров корпорации. 

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#эксперт
#вклады
#служба
#банк
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Россиян предупредили о резком похолодании
23 августа 2023, 14:51

Фото: istock/photojarih

Заморозки ожидаются в нескольких российских регионах с 24 по 26 августа.
Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет «Интерфакс». Похолодание придёт на территории Пермского края, Башкортостана, Свердловской, Тюменской, Архангельской, Челябинской и Костромской областей.
 
«На европейской территории России, особенно в Поволжье, на Урале, прогнозируются заморозки. И особенно сложная ситуация будет на Урале», — сообщает Роман Вильфанд.
В Челябинской области уже к концу недели температура может опуститься до -2 °C. С 23 августа в регионе пройдут ливни, град и сильный ветер с порывами до 25 м/с. До -2 °C, вероятно, похолодает в Башкортостане и Пермском крае.

Ранее директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов заявил, что после 25 августа ожидается магнитная буря. Он добавил, что некоторые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия и здоровья в этот период.

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#погода
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Самым популярным вариантом оплаты проезда в автобусах Мострансавто оказались банковские карты
23 августа 2023, 14:48

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

По данным с начала 2023 года наиболее популярным способом оплаты проезда в автобусах Мострансавто стали бесконтактные банковские карты.

Жители и гости Подмосковья оплатили поездку в общественном транспорте по банковской карте 72,6 раз, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Поездки по банковским картам составили 57% от всех оплат.

Лидерами по перевозке пассажиров, плативших банковскими картами стали: маршрут № 344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. Ховрино)» (1,3 млн операций), 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)» (почти миллион оплат) и 348 «Лыткарино (Автостанция) – м. Котельники» (порядка 880 тысяч трансакций).

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Более 122 млн поездок по социальным картам совершили пассажиры Мострансавто в 2023 году.

В мобильном приложении теперь можно отследить все подмосковные автобусы.

Автобусами Мострансавто на форуме «Армия-2023» воспользовались свыше 86 тысяч пассажиров.
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Более 17,6 тыс. пассажиров воспользовались речным транспортом Подмосковья
23 августа 2023, 14:45

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С момента начала работы речного транспорта жители и гости региона совершили более 17,6 тысяч поездок.

Лидером по количеству совершённых поездок стал Лыткарино — 10,4 тысяч, что на 2,5% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Коломна речным транспортом воспользовалось свыше 2,3 тысяч человек, а в Серпухове — 4,8 тысячи.

Проезд на речном транспорте жители могут оплатить с помощью банковской карты, транспортной карты «Стрелка» и с помощью наличных средств. Проезд при оплате банковской картой стал дешевле, чем при оплате наличными.

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Химчане рассказали Воробьёву об улучшении транспортной ситуации в муниципалитете.

В мобильном приложении теперь можно отследить все подмосковные автобусы.
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#коломна
#жители
#человек
#служба
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Опрос: 34% не рады возвращению на работу после отпуска
23 августа 2023, 14:35

Фото: istockphoto.com/NatanaelGinting

Опрос проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» показал, что 34% испытывают желание уволиться после отпуска.
27% респондентов отметили, что после отпуска по возвращении на работу испытывают подавленное эмоциональное состояние.

Как передаёт Газета.ру, 21% респондентов заявили о желании вернуться к работе после отдыха, 17% также выразили желание к своим должностным обязанностям, но удалённо.

При этом, исследование продемонстрировало, что 57% участников опроса берут отпуск на две недели, 28% предпочитают отдыхать от недели до 10 дней. Большинство опрошенных высказали мнение о том, что такого срока достаточно для перезагрузки и отвлечения внимания от работы.

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#отпуск
#опрос
#россияне
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Психолог Шувалова: Импульсивные покупки могут быть признаком тревожности
23 августа 2023, 14:23

Фото: istockphoto.com/AnnaStills

Психолог, преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия» Лилия Шувалова заявила, что в основе импульсивных покупок, а также захламлённости жилья могут лежать как социальные, так и психологические травмы.
Так, подобные состояния наблюдаются у людей, которые могли расти в неблагополучных семьях. Потребность закупать ненужные товары впрок несмотря на их актуальность также может быть следствием детских дефицитов и травм.

«Импульсивные покупки ненужных вещей или вещей по сверхнизким ценам также могут быть показателями высокого уровня личностной тревожности. Покупая впрок, человек пытается организовать себе безопасную среду, что приводит не к снижению уровню тревожности, а наоборот, добавляет ещё целый пул проблем – финансовых, бытовых, социальных», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Шувалова.

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#товары
#покупки
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Финансисты рассказали, куда россиянам выгодно вкладывать деньги
Финансовый эксперт Паранич: Операции с долларами становятся все сложнее
23 августа 2023, 14:10

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Эксперт Андрей Паранич рассказал об инструменте, который позволит сохранить и преумножить средства.
О будущем долларе и о том, где лучше всего хранить сбережения рассказал директор национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич в беседе с  «Радио 1». 

Комментируя информацию ЦИОМ о том, что всего 6% россиян хранят сбережения в долларах, эксперт заявил, что одна из главных причин подобного явления состоит в том, что совершать операции с долларами становится сложнее. 

«Многие банки вводят комиссии за внесение денег на счет в иностранной валюте. Поступление денег на счет в иностранной валюте также облагается существенным процентом, снять деньги со счета также не банальная история. В обменных пунктах очень большая разница между ценой покупки и ценой продажи», - заявил Паранич. 
Он также отметил, что вклады это не единственный инструмент который позволит сохранить и преумножить средства.

«У нас есть несколько направлений, для чего люди покупали валюту. Это оплата за рубежом каких-то покупок для поездки в отпуск. На многие годы покупалась валюта, чтобы защитить себя от инфляции. И та и другая история сейчас не очень однозначная», - заявил Паранич. 
 На вопрос о том, какие прогнозы относительно курса доллара в РФ, эксперт ответил, что давать прогнозы крайне сложно.

«Основное, что влияет на курс иностранной валюты на территории РФ, это платежный баланс России. То есть то, насколько много валюты приходит в страну и насколько много тратится на приобретение товара и вывод капитала за рубеж. Прогноз дать сложно в текущей ситуации», - подчеркнул Паранич. 
Эксперт также посоветовал где и как хранить сбережения. 

«Если мы говорим о том, что валюта нужна чтобы что-то покупать за рубежом, то валюту откладывать надо, чтоб такие покупки можно было совершать. Так как не во всех странах принимают рубли. Если мы говорим про защиту сбережений от инфляции и преумножения капитала, то спектр довольно широк. В том числе, на фондовом рынке обращаются облигации, привязанные к индексу инфляции и возможно это более точный инструмент для защиты от инфляции, чем курс доллара, потому что это зависит в том числе и от политической обстановки. Инфляция измеряется и те самые инфляции компенсируют потери плюс дают дополнительный доход. Можно также рассмотреть другие инструменты. В настоящее время ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 12% такие инструменты, по которым доход подвязан к процентной ставке, тут же на это отреагируют и доход по ним станет выше. Я имею ввиду рынок ценных бумаг, вклады , которые тоже реагируют на ставку, но это долгоиграющая история. Но есть инструменты на фондовом рынке, которые подвязаны к валюте, если человек хочет, чтобы его сбережения были привязаны к курсу валют, они, кстати, более защищены от риска», - пояснил Паранич. 
На вопрос о том, что делать тем, у кого немного средств и куда лучше вложить их, эксперт ответил, что такие вкладчики не сильно почувствуют, если деньги будут просто на депозите. 

«Это дополнительная доходность, которая часть инфляции компенсирует, но защитить средства полностью не получится. Одно время обсуждались вклады в юанях, но это валюта сложно предсказуемая. Если говорить по вкладам в рублях, то много предложений есть от банков, в том числе после повышения ключевой ставки. Можно подобрать вариант. Есть маркетплейс под названием «Финуслуги», там можно увидеть предложения от большого количества банков. Рисков там практически нет. Ставки достаточно выгодные, что достаточно интересный вариант. По срокам, все зависит от того, что хочет потребитель», - заключил Паранич. 
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