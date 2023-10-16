Украинцы пожаловались на платную эвакуацию из Израиля

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Граждане Украины пожаловались на дорогостоящую эвакуацию из Израиля. Один билет на самолет домой обойдется в 415 евро. Информацию сообщает украинское издание «Вести.ua».
Украинцы рассказали, что ранее консульство обещало им бесплатные эвакуационные рейсы. Одна украинка пожаловалась, что ей все равно пришлось потратить на билеты много денег, потому что необходимо срочно уезжать из-за детей.
Ранее официальный представитель вооружённых сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что более 600 тысяч палестинцев эвакуировались из Газы в южную часть сектора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее официальный представитель вооружённых сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что более 600 тысяч палестинцев эвакуировались из Газы в южную часть сектора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак