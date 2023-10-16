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Украинцы пожаловались на платную эвакуацию из Израиля

Украинцы пожаловались на платную эвакуацию из Израиля — авиабилет стоит 415 евро
16 октября 2023, 14:53
Фото: istock / Zhanna Danilova

Фото: istock / Zhanna Danilova

Граждане Украины пожаловались на дорогостоящую эвакуацию из Израиля. Один билет на самолет домой обойдется в 415 евро. Информацию сообщает украинское издание «Вести.ua».
Украинцы рассказали, что ранее консульство обещало им бесплатные эвакуационные рейсы. Одна украинка пожаловалась, что ей все равно пришлось потратить на билеты много денег, потому что необходимо срочно уезжать из-за детей.

Ранее официальный представитель вооружённых сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что более 600 тысяч палестинцев эвакуировались из Газы в южную часть сектора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Депутат Бессараб заявила о бессмысленности учреждения Дня патриотизма
16 октября 2023, 15:16

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что отдельно выделять и утверждать День патриотизма не имеет смысла, поскольку любовь и уважение к Родине должны быть ежедневны.
«Президент РФ точно и достаточно ясно выразил мнение о том, что необходимо на общих идеях, на общем патриотизме и любви к Родине объединить всё наше общество. Для этого какой-то специальный праздник, на мой взгляд, абсолютно бессмысленно учреждать. Патриотизм должен быть в душе ежедневно, нельзя только по праздникам обращать на него внимание», — заявила в беседе с RT Бессараб.

Ранее президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков выступил с инициативой ввести в России 7 октября День патриотизма. Он пояснил, что многие годы в России возрождается идея патриотизма, в чём существенную роль сыграл президент страны Владимир Путин.

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#праздник
#президент
#патриотизм
#россия
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Депутат Хамзаев оценил идею сбора анализа ДНК у мигрантов
Депутат ГД Хамзаев: нужно брать анализ ДНК у мигрантов, прибывающих в Россию
16 октября 2023, 15:03

Фото: iStock/vichinterlang

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что сбор анализа ДНК у трудовых мигрантов, прибывающих в Россию – необходимая практика.
Ранее «Известия» писали о предложении депутатов партии «Единая Россия» ввести обязательную сдачу анализа ДНК для регистрации приезжающих в страну иностранцев. Отмечается, что в настоящее время такого рода анализы сдают только те мигранты, которые уже совершили какое-либо преступление. 

По словам Хамзаева, сбор анализа ДНК позволит сразу идентифицировать каждого мигранта, прибывающего на длительное время в Россию. Такая практика уже используется в ряде других стран и зарекомендовала себя как важная мера, в том числе, для борьбы с преступностью. 

Также депутат отметил, что иногда невозможно опознать человека, погибшего в результате какой-либо трагедии, только потому, что в системе не хватает информации о нём. 

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#мигранты
#госдума
#тесты
#россия
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Потеря памяти и облысение: последствия ковида и его отличие от ОРВИ
16 октября 2023, 14:57

Фото: iStock/wildpixel

Британские ученые провели исследование и установили, что после перенесенного ковида люди чаще всего жалуются на проблемы с памятью, выпадение волос и учащенное сердцебиение. Редакция «Радио 1» расскажет, какие последствия эпидемии встречаются чаще всего, чем опасно заболевание и как его предотвратить.

Что такое ковид-19

 
Впервые о широком распространении вируса заявили в 2019 году. Ковид приравняли к эпидемии из-за похожих симптомов и осложнений, однако через несколько месяцев после начала его появления, Всемирная Ассоциация Здравоохранения объявила о начале полноценной пандемии из-за распространения ковид-19. На сегодняшний день пик эпидемии миновал и медицинские организации разработали препараты для его лечения и вакцины для предотвращения. Однако борьба с вирусом продолжается и случаи заражения фиксируются ежедневно.

Симптомы Covid-19


Симптомы ковида схожи с ОРВИ, что часто является причиной, по которой болезнь запускается. Пациенты ошибочно полагают, что простыли или подхватили грипп, отказываются от полноценного лечения и усугубляют ситуацию. В зависимости от штамма коронавируса симтомы могут меняться, однако наиболее распространенными из них являются: затуманенность сознания, болезненный кашель, изменение кожных покровов, потеря обоняния, головная боль, учащенное сердцебиение.
 

Постковидные последствия для организма

 
Согласно исследованию британских ученых, опубликованном в журнале  eClinicalMedicine, переболевшие ковидом пациенты жалуются на проблемы со вкусом и обонянием, повышенную потливость, учащенное сердцебиение, проблемы с памятью и сильное выпадение волос. Для гриппа или простуды такие постинфекционные синдромы не характерны. Чем дольше продолжалась болезнь, тем сильнее выражаются когнитивные нарушения.Такие результаты эксперимента доказывают, что вирус содержит неоднородные элементы в своей структуре, которые влияют сразу на несколько человеческих органов.

Постковидный синдром поражает 10% людей, в особенную группу риска входят те, у кого имеются хронические болезни. Иногда из-за совокупности симптомов сложно определить, что именно повлияло на ухудшение состояния пациента: его неизлечимый недуг или последствия перенесенного ранее ковида.

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Для проведения исследования были отобраны 101711 участников. 1311 из них переболели ковидом, а остальные перенесли ОРВИ. Через четыре недели после выздоровления, проводился опрос на предмет сохраняющихся признаков заболевания или приобретения новых симптомов. Оказалось, что переболевшие инфекцией стали терять волосы, жаловаться на учащенное сердцебиение, проблемы со вкусом, потерю памяти.


Чем опасен ковид?


Covid-19 может привести к поражению органов, блокировке сердечно-сосудистой системы, проблемам с желудочно-кишечным трактом. В ряде случаев исход болезни может быть летальным. 

Как не заболеть ковидом? 


Для профилактики заболевания людям советуют надевать медицинские маски  в общественных местах. К одному из способов защиты от вируса также относят личную гигиену, мытье рук, использование антисептических растворов, вакцинацию. 
 
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#заболевания
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Шри-Ланка сделает визы бесплатными: когда начнут действовать новые правила
16 октября 2023, 14:42

Фото: iStock/mirsad sarajlic

Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из России. Редакция «Радио 1» расскажет, какой порядок для въезда на острова действует для россиян в настоящее время и какие страны рассматривают отмену визового режима для граждан РФ.

Шри-Ланка отменила платные визы для россиян


О намерении отменить визовые сборы для туристов из России и еще четырех стран сообщил министр туризма и земель Харин Фернандо в беседе с изданием Daily Mirror. По его словам, соответствующее предложение направлено кабинету министров. Правительство рассмотрело инициативу и вскоре наряду с россиянами, от визового сбора будут освобождены туристы из Индии, Таиланда, Китая и Индонезии. Принять окончательное решение должны власти страны.

Порядок въезда в Шри-Ланку 2023


В настоящее время виза россиянам выдается на 30 дней. Ее можно оформить заранее или получить по прибытии в аэропорту. Виза выдается с возможностью двукратного выезда и ее стоимость примерно составляет 50 $. Чтобы продлить срок пребывания в государстве, нужно обратиться в Департамент иммиграции.

Где не нужна виза россиянам


На сегодняшний день россияне могут посетить без визы более 100 стран. Самыми популярными направлениями для российских туристов стали: Турция, Грузия, Армения, Сент-Винсент и Гренадины. С внутренним российским паспортом россияне могут отправиться в Казахстан, Белоруссию, Южную Осетию, Абхазию, Кыргызстан.   
 
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Какие страны намерены отменить визы с Россией

 
В пресс-службе Минэкономразвития прежде сообщили, что Россия рассчитывает на отмену визового режима с рядом стран в 2024 году, работа в этом направлении уже ведется.
 
Глава министерства Максим Решетников в сентября рассказал, что российские власти обратилась с предложением об отмене визового въезда для россиян к руководству Кувейта, Саудовской Аравии, Оману, Бахрейну и Малайзии.

  

Безвизовый туробмен между Россией и Китаем


В августе текущего года заработал безвизовый обмен туристическими группами между Россией и Китаем. Однако новый порядок не предусматривает путешествия самостоятельных туристов. Чтобы принять участие в программе безвизового обмена, поездка должна быть организована через туристического оператора, имеющего аккредитацию на сайте Минэкономразвития. 

В рамках соглашения между странами, туристы могут отправляться в путешествие небольшими группами от пяти до 50 человек. Срок пребывания на территории Китая для российских туристов не может превышать 15 дней. Туристический обмен в настоящее время работает в одну сторону и туристы из Китая не имеют возможности на данных условиях посещать Россию, до момента окончательной доработки нормативной базы. 

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#россия
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#путешествия
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«Входим в предзимье»: Жителям Москвы и Подмосковья пообещали заморозки на неделе
Синоптик Шувалов спрогнозировал мокрый снег в Москве
16 октября 2023, 14:40

Фото: IStock/Yulia Arsenova

Начало недели в Москве и Московской области станет по-настоящему октябрьским, а уже в выходные в столичном регионе резко похолодает. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, в понедельник и вторник в Москве сохранятся дожди, уже в среду жители столицы смогут увидеть и снег.
«В среду среди капель дождя могут появиться небольшие снежинки. Дневная температура будет не выше 5… 7 градусов. До четверга в Москве ещё не будет заморозков, а по области температура может опуститься до -1 градуса», — сказал Шувалов.
Наиболее сильно похолодает в пятницу, субботу и воскресенье. В Подмосковье ночные температуры опустятся до -5 градусов.
«Днём температура не превысит 2… 4 градусов. Мы потихоньку входим в предзимье», — добавил синоптик.
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Президент «Аванти» Янсуков предложил учредить 7 октября День патриотизма
16 октября 2023, 14:40

Фото: istockphoto.com/macky_ch

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков выступил с инициативой ввести в России 7 октября День патриотизма.
Он пояснил, что многие годы в России возрождается идея патриотизма, в чём существенную роль сыграл президент страны Владимир Путин. Кроме этого, по его мнению, сегодня все народы и этнические группы России объединены идеей любви к Родине и защиты её суверенитета, что также является результатом труда российского лидера.

«Предлагаю рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 октября — в день рождения президента и национального лидера России Владимира Владимировича Путина — общероссийского праздника, Дня патриотизма», — приводит RT текст обращения Янсукова на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

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#владимир путин
#президент
#россия
#патриотизм
#праздник
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Воробьёв рассказал о масштабной модернизации системы отопления в Химках
16 октября 2023, 14:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

За минувшее лето система отопления в Химках, дававшая сбои в предыдущий отопительный сезон, была серьёзно модернизирована. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Химки мы серьезно модернизировали за это лето. За это время проложены десятки километров новой магистрали по дворам и тротуарам городского округа. Старые все выбросили, новые поставили», – сказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, следующим этапом станет благоустройство.
«Где-то уже сделали благоустройство и надеемся, что все это будет работать без каких-либо сбоев. По крайней мере, все работы выполнены в срок», – отметил глава региона.
Ранее губернатор заявил, что при включении отопления в регионе не должно быть допущено промахов.
 
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#химки
#московская область
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#отопительный сезон
#отопление
#губернатор
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Католический патриарх Иерусалима предложил себя в обмен на детей-заложников
Кардинал Иерусалима предложил обменять его на заложников ХАМАС
16 октября 2023, 14:12

Фото: istockphoto/graphixchon

Во время атаки на Израиль боевики ХАМАС захватили множество гражданских и военных заложников, среди которых есть дети. Католический священник из Иерусалима предложил обменять его на детей, находящихся в плену в секторе Газа.
С предложением себя в качестве предмета обмена на захваченных детей-заложников выступил верховный католический чин Иерусалима, кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, сообщает информационное агентство Reuters. Он сказал, что готов на что угодно, на обмен, на любые жертвы, если это приведет к возвращению домой детей, которые в последнюю очередь виноваты и не должны страдать из-за конфликтов взрослых.

Палестинские боевики захватили множество заложников в первые часы атаки на Израиль. По сети разошлось видео, на котором отцу сообщают о смерти его восьмилетней дочери. Плачущий мужчина благодарит Бога за то, что его девочка погибла, а не оказалась в плену в секторе Газа.

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#израиль
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#жертвы
#сектор газа
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Китайские спойлеры сорвали премьеру минивэна Volvo
В Китае опубликовали первые фотографии нового минивэна Volvo
16 октября 2023, 13:42

Фото: istockphoto/Fahroni

Презентация нового минивэна Volvo EM90 назначена на 12 ноября, потому производители долгое время держали в секрете его внешний облик и технические характеристики. Однако китайские СМИ, опираясь на данные министерства промышленности и торговли КНР, «рассекретили» автомобиль, не дожидаясь премьеры.
Компания соотносит новый минивэн с моделью Duett, которая выпускалась с 1953 по 1969 год. А в основе того вэна лежит китайская машина Zeekr 009. Соответственно, автомобили почти не отличаются габаритами, передает издание Motor. Разница во внешности достигается за счет замены оптики и навесных элементов. 

Перелицованный китайский автомобиль под видом нового минивэна не стал сюрпризом, так как и Volvo, и Zeekr принадлежат одному хозяину — холдингу Geely. У машин одинаковы не только остовы кузова, но даже двери и стекла. Лишь спереди EM90 выдержан в фирменном стиле Volvo: здесь оригинальные фары и бампер.

В России новый минивэн может появиться только стараниями частников, которые ввозят иномарки в рамках параллельного импорта.

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