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За первые шесть месяцев 2023 года украинцы потратили более миллиарда долларов на приобретение новых автомобилей. Это на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как отмечает автомобильный эксперт Сергей Храпач, экономическая нестабильность, связанная с ведением боевых действий, всегда побуждает граждан к повышенному потреблению. Пока одни покупают соль и спички, другие — дорогое движимое и недвижимое имущество, в том числе элитные автомобили. По словам специалиста, украинские интенданты совместно с поставщиками не могут обойти возможность обогатиться за счет поставок в армию. Как говорил известный военный классик, любого интенданта через три года пребывания в должности можно расстреливать без суда. Это в высшей степени применимо к тем, кто на Украине занимается распределением финансовых потоков помощи и гуманитарными поставками, заключил эксперт.
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Александр Бойцов