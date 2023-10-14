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Украину сотрясла «российская атака» с неожиданной стороны

Обозреватель: каждый пятый ребёнок на Украине не понимает украинский язык
14 октября 2023, 10:00
Фото: iStock/Liukov

Фото: iStock/Liukov

Издание Обозреватель сообщает о том, что только 15% детей в детских садах на Украине понимают украинский язык и разговаривают на нем, порядка 20% дошкольников не понимают его.

Отмечается, что 65% детей говорят на русском и украинском языках, однако социализация все равно проходит на русском, так как на нем проще коммуницировать. По информации автора статьи, чтобы «исправить» ситуацию планируется создание украинские разговорных клубов в дошкольных учреждениях для воспитанников и их родителей.

Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что миллионы украинских граждан разговаривают на русском языке, для миллионов — это основной язык общения. Он напомнил, что именно языковая дискриминация на Украине и стала одной из причин конфликта в стране, который привёл к распаду украинского государства.

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#украина
#дети
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Авиакомпания приостановила эвакуационные рейсы из Израиля
14 октября 2023, 11:17

Фото: iStockBiletskiy_Evgeniy

Авиакомпания Lufthansa в субботу решила приостановить эвакуационные рейсы из Израиля для граждан ФРГ.
Причина заключается в неопределенности с обеспечением безопасности и нерешенных проблемах «оперативной стабильности в Тель-Авиве».

Накануне из Израиля вывезли более 800 граждан ФРГ. Эвакуационные рейсы были организованы МИД Германии после того, как некоторые авиакомпании приостановили полеты в Израиль и обратно.

Ранее сообщалось, что глава JPMorgan Даймон предупреждает о самом опасном времени за десятилетия. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке скажутся на энергетических и продовольственных рынках, торговле и геополитике.

В отчёте за третий квартал обращается внимание на то, что руководители банков в США в данный момент «карабкаются по стене беспокойства». При этом в компании надеются на лучшее, но готовятся «к широкому спектру развития событий». В компании еженедельно проводятся сто стресс-тестов. Аналитики JPMorgan сообщают, что риски рецессии в США маловероятны.

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#авиарейсы
#самолёты
#авиакомпании
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В ММЦ «Одинцово» вид на жительство получил немец из мотоклуба «Ночные волки»
14 октября 2023, 09:43

Фото: Александра Степанова

Свен Марко Марио Кун переехал в Россию в 2004 году.
С тех пор 49-летний гражданин Германии влюбился в Россию и полностью поддержал позицию россиян. Свен Марко Марио Кун работает преподавателем английского и немецкого языков в Международной языковой школе в Красногорске. Занимается волонтёрством, регулярно ездит в Донецк, Брянск с гуманитарной помощью. Является автором блога, где рассказывает иностранцам о том, как на самом деле обстоят дела в зоне СВО.
 
Ранее у Свена Марко Марио Кун уже был «вид на жительство», который давал право работать и находиться в стране, но срок действия его завершился. Свен Марко Марио Кун подал документы на оформление гражданства РФ с отказом от немецкого нынешним летом – и уже получил «Вид на жительство». В Многофункциональном миграционном центре «Одинцово» Свену вручили важный документ. 
 
«Учитывая, что гражданин ведет активную общественную деятельность на территории РФ, связанную с СВО, и у него были некоторые сложности с документами, при поддержке Главного управления по вопросам миграции, Правительства Московской области этот вопрос был решен», - рассказал начальник отдела оформления видов на жительство управления по вопросам миграции ГУ МВД России по МО, подполковник полиции Дмитрий Чернов. 
«Этот документ, конечно, имеет значение, но по состоянию души я давно считаю себя русским и буду делать все возможное, чтобы укрепить позиции России в мире», - заявил Свен Марко Марио Кун. 
Кун уже 7 лет является членом российского мотоклуба «Ночные Волки». Его соратники приехали в Многофункциональный миграционный центр «Одинцово» поддержать товарища.
 
«Для меня Свен – очень близкий как брат, а мы все-таки братство и разделяем горести и радости друг друга. Это истинный немец с русской душой», - сказал лидер старейшего в России мотоклуба «Ночные волки» - «Хирург».
Напомним, что в ММЦ «Одинцово» принимают иностранных граждан, оказывая услуги по подготовке документов в целях получения разрешения на временное проживание в РФ, вида на жительство в РФ, приобретения гражданства РФ.

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#одинцово
#мфц
#подмосковье
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Ветеринар Воропаева рассказала, какую «человеческую» еду можно дать собаке
14 октября 2023, 09:29

Фото: istockphoto/Wavetop

Угостить питомца можно попкорном, некоторыми овощами и фруктами, но в основном «человеческая» еда навредит собаке.
Об этом РИА Новости рассказала ветеринарный врач Анна Воропаева. При этом, если питомец ест «свою» еду, то другие продукты ему не нужны.

«Иногда в качестве лакомства можно давать овощи - морковку, брокколи, огурец, цветную капусту, зеленую фасоль, и фрукты - яблоко, банан, арбуз и дыню»,-рассказала ветеринар. 
Также с собаками можно поделиться арахисовым маслом (в его составе не должно быть ксилита), попкорном без масла, соли и добавок и маленьким кусочком сыра. При этом нельзя угощать питомца виноградом и изюмом, шашлыком, колбасами и сосисками.

«Анчоусы, а также скумбрия и родственные виды рыб содержат гистидин. Он вызывает у питомцев не только расстройства работы желудка, но и аллергические реакции. Не стоит кормить собак и выпечкой из дрожжевого теста: она провоцирует брожение в желудке любимца и повышает газообразование», - рассказала Анна Воропаева.
Взрослым животным не нужно давать коровье молоко из-за высокого содержания лактозы. При симптомах отравления можно дать питомцу энтеросорбент (смекту или активированный уголь), а после в срочном порядке обратиться к ветеринару. 

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#собаки
#питомцы
#животные
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Депутат Бессараб предложила разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля
14 октября 2023, 08:57

Фото: istockphoto/Valerii Apetroaiei

Российским семьям нужно разрешить покупать машины за счёт материнского капитала.
Так считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет «Лента.ру».
 
«Для многодетных очень важно, чтобы это был вместительный автомобиль отечественного производства. Вопрос только в том, сможет ли наш автопром поставлять такое количество автомобилей. И желательно, чтобы отпуск был по установленной цене завода-производителя», — сказала депутат.
Пока российские семьи могут тратить маткапитал на улучшение жилищных условий, ипотеку. Можно потратить средства на товары и услуги для детей-инвалидов, вложить в образование, оформить ежемесячную выплату. Также деньги можно сохранить в качестве будущей пенсии мамы.

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#материнский капитал
#дети
#автомобили
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Москвичей ждёт «летняя» ночь в октябре
14 октября 2023, 08:41

Фото:istockphoto/SanderStock

Ночью 15 октября в столице будет температура не ниже 11°C.
Об этом рассказал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в ночь на 15 октября температура в Москве не опустится ниже 11°C. Это соответствует норме июня, пишет РИА Новости.

«Воскресенье ещё отличается и тем, что ночные температуры просто летние, июньские. Минимальное значение — 11–13°C».
По данным Вильфанда, в субботу днём в Москве ожидается температура 12–14°C, а в воскресенье — 13–15°C, в Московской области до 16°C. При этом уже в понедельник, 16 октября, похолодает до 2–7°C, а 17-18 октября ночью установится отрицательная температура, от –1 до 4°C, после 19 октября — до -2°C.

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#погода
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Кардиолог рассказал о влиянии вредных привычек на сердце и сосуды
Кардиолог Васильев связал нарушение работы сердца с недостатком сна и стрессом
14 октября 2023, 06:37

Фото: iStock/Foremniakowski

Главный врач и кардиолог-терапевт Сергей Васильев подчеркнул важность заботы о сердце и сосудах и рассказал о том, как вредные привычки могут повлиять на работу сердца и сосудов. В интервью «Мосленте» он подчеркнул, что курение, недостаток сна, стресс и другие аспекты могут иметь серьезное негативное воздействие на общее здоровье.
В частности, курение остается одной из самых разрушительных привычек для сердечно-сосудистой системы, так как никотин ухудшает эластичность артерий, способствует отложению холестерина и повышению артериального давления, что может привести к серьезным заболеваниям, таким как ишемия, инфаркт и инсульт.

Употребление алкоголя также вредно для здоровья сердца, так как оно ухудшает работу сердечной мышцы и может вызвать нарушение ритма и внутрисердечной проводимости.

Важно понимать, что даже такие неочевидные факторы, как недостаточный сон, стресс и недостаток физической активности, могут оказать отрицательное воздействие на кровеносную систему и функционирование сердца.

Чтобы поддерживать здоровье сердца и сосудов, необходимы регулярные физические упражнения, здоровое питание, отказ от вредных привычек, нормализация сна и управление стрессом. Врач также подчеркнул важность позитивного настроя, поскольку он является важным аспектом общего здоровья.

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#стресс
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Диетолог раскрыла, в чем опасность веганской диеты для детей
Диетолог Макарова: веганский рацион не обеспечивает потребности детей в белке
14 октября 2023, 06:36

Фото: istockphoto.com/Aamulya

Профессор, врач-педиатр и диетолог, а также заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России, Светлана Макарова в интервью РИА Новости, подчеркнула, что веганские диеты могут не обеспечивать детей необходимым количеством белка и важных микроэлементов, необходимых для формирования тканей, развития иммунной системы и роста мышц.
Для обеспечения всех этих потребностей у детей важно включать в рацион продукты животного происхождения, такие как мясо, рыба, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца.

Макарова также подчеркнула, что правильное питание является фундаментом здоровья растущего организма. Правильный рацион должен обеспечить организм энергией и необходимыми «строительными материалами» для поддержания роста, развития и физической и умственной активности у детей.

Она отметила, что белок — один из ключевых компонентов рациона, который необходим для роста тканей, развития иммунной системы и формирования мышц. Белок можно получать из различных источников пищи, как растительного, так и животного происхождения, но наиболее богатыми источниками полноценных белков являются мясо, рыба, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца.

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#пособия
#депутат
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Содержание автомобиля в России подорожает
Зимние шины и повышенный расход топлива увеличат расходы на содержание машины
14 октября 2023, 06:23

Фото: IStock/ViktorCap

С приходом зимы ожидается увеличение затрат на обслуживание автомобилей из-за замены резины и увеличенного расхода топлива. Экономист Елена Зацаринная выразила такие опасения, отметив, что расходы на транспорт в течение осени уже выросли на 20%.
«Зимние шины изначально дороже летних, и недавно появилась информация о возможном увеличении их цен на 60%. С приходом холодов затраты на автомобиль в любом случае увеличатся, по крайней мере из-за замены шин и увеличенного расхода топлива», — отметила Зацаринная в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».
Она также подчеркнула, что использование зимних шин сопровождается заметным увеличением расхода топлива. Экономист добавила, что не стоит рассчитывать на снижение цен на бензин, и отметила, что затраты на обслуживание автомобилей в течение осени уже увеличились на 20% из-за роста цен на автозапчасти.

Зацаринная подчеркнула важность тщательного ухода за автомобилем зимой. Она рекомендует регулярно очищать кузов и стекла от снега и льда, а также удалять снег и грязь из салона. Также важно проводить частые проверки уровня масла и других жидкостей, чтобы предотвратить неисправности. Экономист отметила, что из-за неблагоприятных погодных условий могут возникнуть непредвиденные расходы на транспортное средство.

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IT-эксперт Липов предупредил россиян о новых схемах мошенничества с онлайн-магазинами
IT-эксперт Липов предупредил россиян о схемах мошенничества с онлайн-магазинами
14 октября 2023, 06:10

Фото: iStock/Urupong

IT-эксперт Сергей Липов перечислил новые схемы мошенничества, ставшие в последнее время особенно актуальными. Об этом пишет «Лента.ру».
Одним из самых новых типов мошенничества стало мошенничество с криптовалютами, отметил специалист.

«Мошенники могут предложить вам инвестировать в криптовалюты, обещая высокие доходы. Они также могут отправить вам ссылку, которую, по их словам, нужно нажать, чтобы получить криптовалюту бесплатно. На самом деле это вредоносная ссылка, которая может помочь украсть ваши личные данные», — цитирует издание слова собеседника.

Второе место по популярности заняла мошенническая схема с подписками, когда аферисты подписывают человека на платные услуги без его согласия. Чаще всего это происходит при скачивании приложений или посещении некоторых сайтов, пояснил Липов.

Он также предупредил, что мошенники научились создавать онлайн-магазины, которые выглядят максимально реалистично.

«Они могут предложить товары по низким ценам, чтобы привлечь покупателей. Но после оплаты товары никогда не поставляются», — отметил Сергей Липов.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, следует внимательно перепроверять информацию в Сети и всегда быть настороже, заключил IT-эксперт.

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