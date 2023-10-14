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Издание Обозреватель сообщает о том, что только 15% детей в детских садах на Украине понимают украинский язык и разговаривают на нем, порядка 20% дошкольников не понимают его.
Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что миллионы украинских граждан разговаривают на русском языке, для миллионов — это основной язык общения. Он напомнил, что именно языковая дискриминация на Украине и стала одной из причин конфликта в стране, который привёл к распаду украинского государства.
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