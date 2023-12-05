«Украл сам у себя»: за что бывшему российскому министру грозит 19,5 лет тюрьмы

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Сторона обвинения просит суд назначить бывшему министру Открытого правительства РФ Михаилу Абызову наказание в виде 19,5 года колонии строгого режима. Редакция «Радио 1» расскажет, за что арестован чиновник, как он создал преступное сообщество и почему не признает свою вину.
Министр Абызов: за что арестован
Михаил Абызов занимал должность в российском правительстве с 2012 по 2018 годы. Министр попал в поле зрение правоохранителей из-за подозрения в хищении денежных средств и их выводе за рубеж. В 2019 году чиновник был задержан, с тех пор он находится в СИЗО.
своими сообщниками.
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Следствие установило, что министр вместе с другими членами преступного сообщества, заключали фиктивные сделки по завышенной стоимости, с целью завладения денежными средствами энергетической компании. Таким образом, им было присвоено 32,5 млрд рублей.
Абызов погасил долг
Адвокат заявил, что Абызов в настоящее время выплатил в государственный бюджет более 20 млрд рублей. Правозащитник также рассказал, что в отношении бывшего министра открыто исполнительное производство, в рамках которого, его подзащитный должен внести еще 11 млрд и 120 млн рублей. Адвокат добавил, что свою вину чиновник по-прежнему не признает.
Прежде на суде Абызов заявил, что являлся владельцем 95,5% акций энергетической компании, денежные средства которой были присвоены незаконным путем.
«То есть я украл сам у себя», — заявлял бывший министр.
Прокурор потребовал 19,5 лет колонии для Абызова
На очередном судебном заседании по делу Абызова, сторона обвинения запросила для фигуранта 19,5 лет лишения свободы по совокупности преступлений. По мнению прокурора, вина Абызова полностью доказана.
Помимо наказания, связанного с лишением свободы, обвинение просит взыскать с экс-министра штраф в размере 470 млн рублей, а также лишить его ранее присвоенной награды – ордена Дружбы.
Что известно про Абызова?
Михаил Абызов начинал свой трудовой путь в должности разнорабочего в типографии. Тогда его семья нуждалась в деньгах, так как его отец скоропостижно скончался. Одновременно с работой будущий министр учился в Москве на математическом факультете в МГУ. Еще будучи студентом, Абызов создал свою первую фирму, которая специализировалась на торговле вещами из Турции.
Через некоторое время бизнесмен открыл еще несколько видов деятельности. В середине 1990-х годов Абызов уже руководил топливно-энергетической компанией. В 2011 году по предложению главы государства, Абызов возглавил проект «большого правительства», а после стал советником Дмитрия Медведева.
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В 2018 году по версии Forbes министр стал одним из самых богатых людей в России. Его состояние оценивалось в $600 млн.
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