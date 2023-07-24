Улица в Кашире получила грант на реализацию проекта благоустройства.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В Кашире реализуют проект благоустройства улицы Советской с прилегающими сквером и участками улиц, благодаря победе в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Проект по благоустройству улицы Советской с прилегающим сквером Краеведческого музея, Пушкинским сквером, Летним садом и прилегающими участками улиц в Кашире победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2023.
Территория улицы Советской с прилегающим сквером Краеведческого музея, Пушкинским сквером, Летним садом и прилегающими участками улиц отмечена победителем в номинации «Историческое поселение» и получила грант в размере 80 миллионов рублей на реализацию проекта благоустройства.
Площадь благоустройства составит 3,8 га.
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«У нас в результате конкурса три победы. Три территории выиграли в конкурсе — это Егорьевск, Хотьково и Кашира. В Кашире это территория, которая в центре города, она свяжет уже благоустроенные территории, и набережную, которую в этом году мы завершаем. Получится такая «центральная связь», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Площадь благоустройства составит 3,8 га.
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Алиса Сергиенко