Улицу Дмитрова ждет масштабное благоустройство

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Работы по благоустройству пройдут на улице Профессиональной Дмитровского округа
На 2023 год в Дмитрове запланировано масштабное благоустройство правой стороны улицы Профессиональной: от фонтана «Лилия» до магазина «Ашан», сообщает «Радио 1» пресс-служба Дмитровского городского округа.
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный совместно с депутатами Мособлдумы Мариной Шевченко и Александром Орловым посетили с рабочим визитом территорию, которую готовят к благоустройству.
В ходе осмотра Илья Поночевный и сопровождающие его лица обсудили, что планируется благоустроить, привлекая к обсуждениям местных жителей округа.
Ранее сообщалось, что глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проверил ход масштабных работ в Дмитровском филиале Московского областного медицинского колледжа №1. На объекте продолжается ремонт по программе «Здравоохранение Подмосковья». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный совместно с депутатами Мособлдумы Мариной Шевченко и Александром Орловым посетили с рабочим визитом территорию, которую готовят к благоустройству.
«Наша задача сделать все места, где любят гулять наши жители и гости города, максимально комфортными, чтобы людям разных возрастов было удобно, и они с удовольствием приходили сюда еще и еще», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.Глава округа поставил задачу ответственным лицам как можно скорее перейти к работам по благоустройству улицы, привести в порядок эту территорию.
«В результате масштабного благоустройства здесь будут отремонтированы существующие проезды, появятся новые велодорожки и пешеходные зоны. Запланировано установить современные качели и удобные парковые диваны. На пешеходной зоне появятся лестничные сходы, будут установлены новые поручни и пандусы», — рассказала участникам осмотра заместитель главы администрации Дмитровского округа Людмила Докучаева.А после завершения строительных работ, специалисты займутся озеленением и разбивкой новый клумб, которые будут радовать жителей округа.
Ранее сообщалось, что глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный проверил ход масштабных работ в Дмитровском филиале Московского областного медицинского колледжа №1. На объекте продолжается ремонт по программе «Здравоохранение Подмосковья». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко