Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Одна из улиц в Донецке названа именем убитой украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом в своем телеграм-канале написал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Год назад, 20 августа, преступный киевский режим в помощью теракта оборвал жизнь Дарьи Дугиной. Настолько велик был страх перед простой русской девушкой, перед правдой, которую она несла людям. Теперь улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.
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