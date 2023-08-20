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Улицу в Донецке назвали в честь убитой журналистки Дарьи Дугиной

20 августа 2023, 11:44

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Одна из улиц в Донецке названа именем убитой украинскими спецслужбами российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом в своем телеграм-канале написал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В сообщении он указал, что журналистка была для дончан по-настоящему своей. Она была настоящим патриотом своей страны, активно и открыто поддерживала проведение спецоперации, публично высказывала свою точку зрения. Дугина не раз бывала в ДНР, глубоко понимала корни военного конфликта и всегда подчеркивала, что Россия воюет не с Украиной, а со всем глобалистским Западом.

Год назад, 20 августа, преступный киевский режим в помощью теракта оборвал жизнь Дарьи Дугиной. Настолько велик был страх перед простой русской девушкой, перед правдой, которую она несла людям. Теперь улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

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#режим
#днр
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РАН: Орбита движения «Луны-25» не позволяет сфотографировать модули американских «Аполлонов»
20 августа 2023, 08:05

Фото: istockphoto/mikiell

Орбита, по которой перемещается российская станция «Луна-25» не позволяет сфотографировать посадочные модули космических кораблей «Аполлон», подтверждающие высадку американцев на естественный спутник земли. Такой задачи у аппарата не было.
Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эсмонт. В беседе с РИА Новости специалист отметил, что вполне можно было бы рассчитать такие параметры орбиты, чтобы сделать такие снимки, но такая задача перед «Луной-25» не ставилась. Главным было разработать такую траекторию движения, чтобы обеспечить максимально мягкую посадку станции именно в том месте, где было запланировано.

Натан Эсмонт сообщил, что с того места, где сейчас находится станция, сфотографировать модули «Аполлонов» не получится, но также добавил, что это никогда не было «сверхзадачей». Напомним, что сторонники «лунного заговора» считают, что никакой высадки человека на Луну не было, а репортаж о первых шагах Армстронга по лунной поверхности является грандиозной мистификацией американцев.

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#ран
#станция
#луна
#космос
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В аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет
Яндекс: в аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы на вылет и прилет
20 августа 2023, 03:43

Фото: iStock/skyNext

В аэропортах «Внуково» и «Домодедово» Москвы наблюдаются задержки вылетающих и прибывающих рейсов, указано в данных сервиса «Яндекс. Расписание».
По данным на 3:25 ночи, на ближайшие два часа в «Домодедово» три рейса вылетают с задержкой и еще три рейса прибывают с задержкой. Рейс из Сочи был перенаправлен в аэропорт «Шереметьево».

В аэропорту «Внуково» за аналогичный период времени четыре рейса задержаны на вылет, три рейса задержаны на прилет, и один рейс отменен. Также были изменены терминалы прилета и вылета для нескольких рейсов.

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#аэропорт шереметьево
#сочи
#рейсы
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Известный режиссер Бояков сообщил об учреждении фонда и премии Даши Дугиной
19 августа 2023, 20:18

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Художественный руководитель «Нового театра», создатель фестиваля «Традиция», режиссер Эдуард Бояков сообщил об учреждении Фонда и премии имени Даши Дугиной, передает Царьград.
Бояков отметил, что Дарья Дугина была для него не просто другом, но и соратником. Он также добавил, что сотрудничал с Дугиной во время работы во МХАТ.

«Мы будем продолжать это дело, которое с таким блеском её молодая душа реализовывала», — цитирует Боякова Царьград.

Напомним, 20 августа исполняется год со дня трагической гибели Дугиной.

Ранее Следственный комитет РФ установил личность сотрудника правоохранительных органов, который за деньги собирал информацию о семье погибшей Дарьи Дугиной. Следствию также удалось установить, что мощность взрывного устройства, заложенного под автомобилем Дугиной, соответствовала 500 граммам в тротиловом эквиваленте.

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#трагедия
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Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после взрыва в Махачкале
19 августа 2023, 20:03

Фото: iStock/WendellandCarolyn

Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане после взрыва на окраине Махачкалы. Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Трембицкий в ходе встречи с главой республики Сергеем Меликовым.
Сообщается, что для расследования причин ЧП создана специальная комиссия, которую возглавил руководитель кавказского управления Ростехнадзора Алан Цалиев.

Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник, 14 августа, вечером. Причиной взрыва могло стать возгорание в автосервисе, расположенном недалеко от станции. Среди погибших было трое детей и 18-летняя беременная девушка на 8 месяце беременности, которая приехала в Дагестан из Москвы навестить родственников.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнование родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при взрыве на АЗС в Дагестане.

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Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву


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В Рыбинске 10-летний участник «Голос. Дети» Проворов поёт на улице, чтобы помочь другу
19 августа 2023, 19:14

Фото: istockphoto/vejaa

10-летний Мирон Проворов поёт на улице, чтобы собрать деньги своему больному лейкозом другу на лечение в Израиле.
Mash пишет, что Мирон Проворов 2 года назад выступал на Первом канале. Мальчик живёт в Рыбинске, поёт и играет на гитаре.
 
Недавно он узнал, что его друг заболел острым лимфобластным лейкозом. Мирон решил помочь товарищу победить болезнь и пройти лечение в Израиле.
 
Каждый день Мирон выходит на городскую площадь и поёт знаменитые шлягеры. Он верит, что ему удастся собрать деньги на сложное лечение своему другу.

Ранее сообщалось, что врачи НИКИ детства поставили на ноги 10-летнего мальчика, перенесшего лимфобластный лейкоз.

В НИКИ детства поступил пациент, 10-летний мальчик, у которого не получалось самостоятельно ходить, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Врачи выяснили, что мальчику ранее диагностировали лимфобластный лейкоз, но на сегодняшний день у него наблюдалась ремиссия. В ходе обследования, врачи обнаружили у юного пациента вторичную кардиомиопатию, которая приводит к изменению тканей сердца, приводящих к нарушению работы сердечно-сосудистой системы.

Специально для эффективного лечения для юного пациента разработали программу реабилитации. В ней применили методы лечения как кинезиотерапия, массажи, виброплатформа. После прохождения курса реабилитации, врачам удалось добиться восстановления двигательных функций у ребёнка. Пациент уже выписан под наблюдение врачей.

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#дети
#певец
#болезнь
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На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация
19 августа 2023, 18:45

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. Об этом сообщает «Роскосмос».
Уточняется,  что специалисты группы управления станцией проводят анализ произошедшего.

Ранее автоматической станции «Луна-25» удалось зафиксировать удар микрометеорита. Прибор ПмЛ (пылевой монитор Луны) зафиксировал удар микрометеорита, который принадлежит, вероятно, метеорному потоку Персеиды.

Напомним, автоматическая станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности, невидимой с Земли. На кадре запечатлен южный полярный кратер Зееман. «Луна-25» осуществляет съемку с помощью телевизионных камер комплекса СТС-Л.

Первое в мире изображение обратной стороны Луны было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией «Луна-3».

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#станция
#луна
#специалисты
#станции
#удар
#прибор
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Умер старейший актёр Тюменского драмтеатра Рябков
19 августа 2023, 17:58

Фото: iStock/SergeyPankratov

19 августа умер 74-летний советский и российский актер Валерий Рябков.
Пресс-служба Тюменского большого драмтеатра (ТБДТ), в котором Рябков служил почти 50 лет, сообщает, что «театр потерял одного из своих старейших актеров».

Валерий Рябков родился 19 июля 1949 года. В 1974 году поступил на службу в Тюменский областной драмтеатр помощником режиссёра. С 1978 года, окончив Тюменское училище искусств, Валерий Рябков стал актёром театра. В 2024 году артисту должен был отметить юбилей-75 лет, а также 50 лет работы в ТБДТ.

Валерий Рябков был задействован в постановках «Три товарища», «С любимыми не расставайтесь», «Доходное место».

Прощание с актером состоится в ТБДТ. Валерий Рябков будет похоронен на Червишевском кладбище в Тюмени.

Ранее стало известно о смерти Народного артиста России Игоря Ясуловича. 

19 августа стало известно о смерти 81-летнего актёра Игоря Ясуловича, который снимался в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», а также подарил голос королю Гарольду из «Шрека».

Ранее сообщалось, что хирурги дважды прооперировали артиста. Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последнее время.

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Названа предварительная причина смерти артиста Николаева


#театр
#актёр
#артист
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Жена Стрелкова сообщила об ухудшении самочувствия мужа
19 августа 2023, 17:38

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

У бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который находится в СИЗО, ухудшилось здоровье. Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская.
По словам Регинской, у Стрелкова начала отниматься рука, затруднено дыхание, а также обострились хронические заболевания.

Ранее правоохранители задержали Игоря Стрелкова. Само задержание произошло около полудня. В этот момент он находился дома. Стрелкова обвиняют в публичных призывах к экстремизму. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать вину в суде.

Напомним, супруга Стрелкова выражала надежду на то, что осужденного переведут под домашний арест. Она также написала письмо ​главе российского государства Владимиру Путину, в котором назвала арест своего мужа необоснованным.

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#задержание
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#дома
#заболевания
#игорь стрелков
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Эксперт Махортов: признание прав собственности в видеоиграх будет революцией
19 августа 2023, 16:58

Фото: iStock/simpson

Главный юрисконсульт в области международного права Научно-технического центра ФГУП «ГРЧЦ» Станислав Махортов заявил, что признание прав собственности на контент в видеоиграх станет революцией в мире. Об этом Махортов сообщил на полях форума «Армия 2023».
Эксперт отметил, что на данный момент людям сложно принять такие моменты. Махортов добавил, что распространение правового статуса на контент в видеоиграх — это сложный юридическо-технический процесс. 

Напомним, ранее холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, впервые показал в рамках форума «Армия-2023» новую антиматериальную винтовку «Астарта». «Астарта» по совокупности характеристик — «убийца» известной армейской американской снайперской винтовки Barrett.

Представитель холдинга подчеркнул, что винтовка «Астарта» легче, чем американский аналог, однако не уступает по точности и надежности. Калибр представленной винтовки составляет 12,7 миллиметра.

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#эксперт
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#армия
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