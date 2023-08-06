Умер 100-летний артист Большого театра Кудряшов

Фото: iStock/jorgeantonio
В Москве 4 августа в возрасте 100 лет умер артист балета Владимир Кудряшов.
Об этом сообщила пресс-служба Большого театра.
Владимир Кудряшов служил в Большом более 20 лет, выступая на сцене театра с 1941 по 1963 годы.
Отпевание артиста состоится в 10:00 8 августа в Храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово.
Ранее сообщалось о смерти 41-летнего экс-вратаря ЦСКА и российской сборной по футболу Вениамина Мандрыкина. В ноябре 2010 года футболист попал в аварию и получил компрессионный перелом позвоночника. С тех пор Вениамин Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.
Читайте также:
Умер 41-летний экс-вратарь ЦСКА и российской сборной по футболу Мандрыкин
18-летний автогонщик Дилано ван''т Хофф погиб на соревнованиях
Владимир Кудряшов служил в Большом более 20 лет, выступая на сцене театра с 1941 по 1963 годы.
«Он замечательно танцевал испанский, русский, венгерский танцы, мазурку, краковяк, басков в «Пламени Парижа», тарантеллу в «Мирандолине», чардаш в «Коппелии», –делились воспоминаниями сотрудники театра к юбилею артиста.Кудряшов снимался и в кино: танцевал в Пляске опричников в «Иване Грозном» Сергея Эйзенштейна.
Отпевание артиста состоится в 10:00 8 августа в Храме святых апостолов Петра и Павла в Лефортово.
Ранее сообщалось о смерти 41-летнего экс-вратаря ЦСКА и российской сборной по футболу Вениамина Мандрыкина. В ноябре 2010 года футболист попал в аварию и получил компрессионный перелом позвоночника. С тех пор Вениамин Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.
Читайте также:
Умер 41-летний экс-вратарь ЦСКА и российской сборной по футболу Мандрыкин
Умер 17-летний чемпион России среди юниоров по бенди Хвалько
18-летний автогонщик Дилано ван''т Хофф погиб на соревнованиях
Мария Фирсова