Умер 30-летний бодибилдер Мартин

Уполномоченный по правам ребёнка Дагестана Марина Ежова призвала менять подход к воспитанию детей, после того как в сети завирусилось видео об избиении двумя школьницами своей сверстницы. Об этом омбудсмен заявила на своей странице во «ВКонтакте».