Умер 37-летний блогер-дальнобойщик Калян86

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Известный тюменский блогер-дальнобойщик Николай Галенко скончался в 37 лет.
Об этом сообщили его коллеги в социальных сетях. Сообщается, тело Галенко, который больше известен на YouTube под псевдонимом Калян86, обнаружили накануне в квартире.
Калян86 был автором видеоблога на YouTube. Он на протяжении нескольких лет выкладывал ролики о буднях дальнобойщиков. На протяжении 8 лет за его блогом следили почти 700 тысяч человек.
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«Его только вчера обнаружили, взломали дверь и нашли», — рассказал автоблогер Богдан в видеозаписи, которая была опубликована на странице Галенко в социальной сети VK.
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Мария Фирсова