Умер академик РАН Маров

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Михаил Маров умер 30 ноября в возрасте 90 лет.
Михаил Маров являлся одним из учёных, стоявших у истоков российской космонавтики, отправлявших аппараты на Луну, Венеру и Марс, пишет «МК».
У Михаила Яковлевича Марова была мечта дожить до посадки российского аппарата на Луну. После неудачного прилунения в августе 2023 года аппарата «Луна-25» учёный оказался в больнице с осложнением.
Ранее сообщалось о том, что в США умер 99-летний американский инвестор и бизнесмен Чарльз Мангер, который был многолетним партнером легендарного Уоррена Баффета, сообщает холдинг Berkshire Hathaway. Состояние Баффета оценивалось в $100 млрд, а Мангера — в $2,6 млрд. Большую часть богатства они отправили на благотворительность, а именно в сферу образования.
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У Михаила Яковлевича Марова была мечта дожить до посадки российского аппарата на Луну. После неудачного прилунения в августе 2023 года аппарата «Луна-25» учёный оказался в больнице с осложнением.
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Мария Фирсова