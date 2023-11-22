Умер актер из фильма «Битва за Севастополь»

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Театральный режиссер и актер Александр Крыжановский скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил в соцсетях его сын.
Крыжановский был известен зрителям по своим ролям в таких сериалах и фильмах, как «Возвращение Мухтара» (2004), «Нюхач» (2013), «Мажор» (2014), «Битва за Севастополь» (2015) и других кинокартинах.
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